Alanya’da elektrik abonelerini ilgilendiren yeni planlı kesinti programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre 18 ve 19 Eylül 2026 tarihlerinde ilçenin farklı noktalarında bakım ve yatırım çalışmaları yapılacak. Kesintilerin süresi ve saatleri çalışma bölgesine göre değişecek.

Antalya genelindeki program Akseki, Aksu, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Kaş, Kepez, Kemer, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik dahil çok sayıda ilçeyi kapsıyor. Alanya’da ise iki güne yayılan programda Bayır, Güzelbağ, Beldibi, Tosmur, Saray, Başköy, Fakırcalı, Demirtaş, Türkler ve Okurcalar çevresinde çalışmalar bulunuyor.

18 EYLÜL’DE DÖRT BÖLGEDE ÇALIŞMA VAR

18 Eylül’de Bayır, Bayırkozağacı ve Güzelbağ çevresinde bakım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti planlandı. Güzelbağ’da Arslanlar bölgesi ile 116 Sokak da çalışma alanında bulunuyor.

Beldibi Mahallesi Merkez Sokak’ta yatırım çalışması kapsamında 09.00-16.00 arasında elektrik verilemeyecek. Aynı saatlerde Tosmur’da 22102 ve 22103 sokaklar ile Aydoğan Sokak ve Çomruk çevresi yatırım çalışmasından etkilenecek.

Saray Mahallesi’nde ise program yarım saat daha geç başlayacak. Atatürk Caddesi çevresindeki yatırım çalışması nedeniyle kesintinin 09.30-16.30 saatleri arasında uygulanması öngörülüyor.

19 EYLÜL’DE KESİNTİLER İLÇENİN FARKLI NOKTALARINA YAYILACAK

19 Eylül programında Başköy, Beldibi ve Fakırcalı mahalleleri bulunuyor. Başköy ve Beldibi ile Fakırcalı’nın İnasar bölgesinde yatırım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 arasında planlı kesinti yapılacak.

Demirtaş Mahallesi’nde Eski Antalya Yolu Caddesi ve Hal Caddesi çevresindeki bakım çalışmasının 09.00-15.00 arasında sürmesi planlanıyor. Türkler’de Akdemirler ve Erdoğanlar bölgeleri ile Akdemirler Sokak ve D-400 Karayolu çevresinde ise yatırım çalışması nedeniyle 09.30-14.30 arasında kesinti uygulanacak.

OKURCALAR’DA İKİ AYRI KESİNTİ PROGRAMI

Okurcalar’da 19 Eylül için iki ayrı çalışma yer alıyor. 1058 Sokak ve Pürenli çevresi ile Manavgat’ın Boztepe, Karakaya, Odaönü ve Yalçıdibi bölgelerini kapsayan bakım çalışması 10.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek.

Okurcalar’daki ikinci çalışma Alparslan Türkeş Bulvarı çevresini kapsıyor. Bu bölgede bakım nedeniyle 11.00-14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi öngörülüyor.

ANTALYA GENELİNDE ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM

AEDAŞ kaynaklı programa göre Antalya’daki planlı çalışmalar 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerine yayılıyor. Kesintilerin gerekçeleri arasında bakım, yatırım ve enerji hatlarının başka bir güzergâha alınmasını içeren deplase çalışmaları bulunuyor. Örneğin Akseki’de Güzesu, Pınarbaşı, Çaltılıçukur ve Çukurköy çevresinde 20 Eylül günü 09.00-16.00 arasında bakım çalışması planlandı.

Planlı kesintilerde ilan edilen bitiş saatleri çalışma programına göre belirleniyor. Elektrik kullanımını doğrudan etkileyebilecek değişikliklere karşı abonelerin güncel kesinti bilgilerini AEDAŞ’ın resmi sorgulama kanallarından kontrol etmesi önem taşıyor.