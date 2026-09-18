Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz, 2 Eylül günü evinin önünde geç saatlere kadar alkol alıp, gürültü yaparak rahatsız ettikleri gerekçesiyle akrabalarını uyardı. Musa Şahbaz, 12 Eylül saat 19.30 sıralarında ise iddiaya göre konuşmak için akrabalarının iş yerine gitti. Şahbaz, burada tartıştığı akrabası H.K., çocukları O.E.K. ve O.R.K. ile H.A.D. ve K.D. tarafından kaçtığı Turgut Özal Caddesi’nde sopalarla dövüldü. İhbar üzerine gelen polis ekibi tarafından merkeze götürülen Musa Şahbaz’ın kanamasının artması üzerine sağlık ekibine haber verildi. Hastaneye götürülen Şahbaz’ın çenesine 5 dikiş atıldı, kaburgasının birinin kırık olduğu tespit edilirken, kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandığı belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Polis merkezinde verdiği ilk ifadede olayla ilgili şikayetçi olmayan Musa Şahbaz, daha sonra 3'ü akrabası 5 kişi hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Musa Şahbaz avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, şüphelilerin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınıp, cezalandırılmalarını talep etti.

'ÇENEMİ YARDILAR, BACAKLARIM MOSMOR, KABURGAMDA KIRIK VAR'

Musa Şahbaz, "Uyarma amaçlı iş yerine gittim. Burada çocuklarıyla birlikte ellerinde sopalarla beni beklediklerini gördüm. Korktum, kaçmaya başladım. Arkamdan 4- 5 kişi koşmaya başladı. İleride beni yakalayıp, düşürüp yerde sopalarla dövdüler, çenemi yardılar, bacaklarım mosmor, kaburgamda kırık var. Polis beni emniyete götürdü, burada çok fazla kanamam, ağrım olduğu için ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.