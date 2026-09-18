BURSA’DA evlilik vaadi ve eskort ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin vatandaşları evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdığı, ayrıca tehdit yoluyla haksız kazanç sağladığı iddialarını araştırdı.

Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.