Alanya Şoförler Odası, üye odaklı hizmet vizyonu kapsamında başlattığı kurumsallaşma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Oda Başkanı Ali Akkaya’nın girişimleriyle hayata geçirilen muhasebe birimi, 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla odanın 3. katında üyelerin hizmetine girdi.

​ALTYAPI VE TADİLAT SÜRECİ TAMAMLANDI

​Başkan Ali Akkaya, yaklaşık 2,5 aylık titiz bir hazırlık evresinin geride kaldığını vurgulayarak, birimin hem teknik altyapı hem de personel kadrosu açısından tam donanımlı hale getirildiğini belirtti. Oda binasında gerçekleştirilen kapsamlı tadilatla, üyelerin işlemlerini huzurlu ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmeleri hedeflendi.

​‘ŞİARIMIZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAK’

​Yeni birimin açılışına dair bir mesaj yayımlayan Başkan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

​"Alanya Şoförler Odası üyeleri hizmetin en iyisine layıktır şiarıyla başlattığımız çalışmalarımızda sona geldik. 2 aydan fazla süren tadilat çalışmalarımızın ardından, pazartesi gününden itibaren muhasebe büromuz odamızın 3. katında faaliyetine başlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

​Projenin estetik ve teknik detaylarıyla yakından ilgilenen ekibe teşekkürlerini ileten Akkaya; "Bu süreçte başta Mimar Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere, alın teri döken ustalarımıza, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize ve özveriyle çalışan personellerimize teşekkür ederim. Esnafımız için üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz," dedi.