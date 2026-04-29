​Alanya’daki semt pazarlarında fiyat etiketleri adeta baş döndürüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok üründe ciddi düşüş yaşanırken, bazı ürünler ise lüks kategorisinde yarışıyor. Üretici ve tüketiciyi şaşırtan bu dengesizlik, pazar tezgahlarındaki hareketliliği artırdı.

​PATLICAN VE SALATALIKTA DEV DÜŞÜŞ

​Kış aylarında üretim azlığı nedeniyle rekor fiyatlara ulaşan sebzeler, havaların ısınmasıyla birlikte sert bir düşüşe geçti. Mart ayında 150-180 TL bandında seyreden patlıcan, bugün tezgâhta 25 TL’den alıcı bekliyor. Benzer bir tablo salatalıkta da görülüyor; fiyatı 120 TL’yi bulan salatalık, yüzde 80’e yakın bir değer kaybıyla 25 TL’ye kadar geriledi. Sivri biber 180 liradan 120 liraya, kabak ise 120 liradan 50 liraya düştü.

​ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ: DOMATES ZİRVEDE

​Diğer ürünlerin aksine domates, fiyat artış trendini sürdürerek pazarın en pahalı sebzesi oldu. Mart ayında 100 TL olan domates, 150 TL’lik etiketiyle dikkat çekiyor. Pazar esnafı Mehmet Tığlı, bu durumu şu sözlerle özetledi: "Patlıcan ve salatalıktaki düşüş tamamen mevsimsel; ürün bollaştı. Ancak domatesteki artışın temel sebebi ihracat talebinin çok yüksek olması."

​PAZARIN ZİRVESİNDE BİN LİRALIK MEYVE

​Pazarın en dikkat çeken ürünü ise ne bir sebze ne de yerli bir klasik meyve. Reyonlarda küçük paketler halinde sunulan blueberry (yaban mersini), tam 1000 TL’lik kilogram fiyatıyla görenleri hayrete düşürüyor. Lezzetinden ziyade etiketindeki "üç sıfırla" ilgi odağı olan bu meyvenin ana vatanı Kuzey Amerika olsa da günümüzde Alanya ve Gazipaşa'nın mikroklimal iklim yapısı sayesinde bölgedeki yüksek kesimlerde ve modern seralarda başarıyla yetiştirilmekte. Bölge ekonomisi için yeni bir umut olan blueberry, hem görüntüsü hem de fiyatıyla pazarın en çok konuşulanı oldu.