Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu İkinci Başkanı ve turizmci Kerim Yılmaz, turizm sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Azerbaycan’ın tanınmış isimlerinden, eski milletvekili, şair, yazar Şuha Turizm’in sahibi Leyla Sözgen ile bir araya geldi. Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki turizm potansiyeli ve küresel krizlerin sektöre etkileri masaya yatırıldı.

​KARDEŞLİK BAĞLARI TURİZMLE GÜÇLENİYOR

​Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerim Yılmaz, Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel anlamda da zirveye ulaştığını vurguladı. Yılmaz, "Türk Cumhuriyetleriyle olan kardeşlik bağımız, her alanda yapılan güçlü iş birlikleriyle artık sarsılmaz bir noktaya gelmiştir. Turizm, bu bağın en önemli köprülerinden biridir" dedi.

​2026 turizm sezonuna dair öngörülerini paylaşan Yılmaz, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti. Orta Doğu’daki savaş ortamının yarattığı belirsizliğin tatil planlarını doğrudan etkilediğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

​"Yeni sezonun önündeki en büyük engel, Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizliktir. İnsanlar tatil planlarını bu gelişmelerin ışığında yapıyor. Özellikle uçak yakıtındaki astronomik artışlar maliyetlere doğrudan yansıyor ve bu durum sezonla ilgili tereddütleri artırıyor."

​BARIŞ GELİRSE TURİST AKINI YAŞANACAK

​Ekonomik ve siyasi olumsuzluklara rağmen turizmin bir vazgeçilmez olduğunu hatırlatan Kerim Yılmaz, umut verici bir tablo da çizdi. İnsanların tatil alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirten Yılmaz, "Savaşın bir barış anlaşmasıyla sona ermesi halinde, bölgemiz devasa bir turist akınına uğrayacaktır. Biz hazırlıklarımızı bu potansiyeli düşünerek yapıyoruz," şeklinde konuştu. Görüşmenin sonunda Leyla Sözgen’e ziyareti için teşekkür eden Yılmaz, dünya gündemi ve Türkiye turizmi üzerine verimli bir bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Kıymetli dostumuz Leyla Sözgen’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle sektörümüzü ve geleceği konuştuk. Buradan Can Azerbaycan’a en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz," dedi.