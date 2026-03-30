Akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlar, Antalya genelinde ulaşım maliyetlerini doğrudan etkiledi. Özellikle Alanya-Manavgat arası otobüs bileti fiyatları kısa sürede artış gösterdi.

Günlük ulaşımda sık kullanılan bu hatta, daha önce 195 TL olan bilet ücreti, yapılan son düzenlemeyle 230 TL’ye yükseldi. Artış, özellikle öğrenciler ve iki ilçe arasında düzenli seyahat eden vatandaşlar için ek maliyet anlamına geliyor.

AKARYAKIT ZAMMI ULAŞIMA YANSIDI

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından toplu taşıma sektöründe maliyet baskısı artmıştı. Bu gelişmenin ardından şehirlerarası kısa mesafe hatlarda da fiyat güncellemeleri kaçınılmaz hale geldi.

Alanya ile Manavgat arasında hizmet veren otobüs firmaları da artan yakıt giderlerini bilet fiyatlarına yansıttı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Fiyat artışı, hattı düzenli kullanan yolcuların tepkisini çekti. Özellikle günlük gidip gelen vatandaşlar, yeni fiyatların bütçelerini zorladığını dile getiriyor.

Bir yolcu, “Bilet fiyatları yükselince günlük ulaşım bütçemiz ciddi şekilde etkileniyor. Yetkililerden toplu taşımada destek bekliyoruz” sözleriyle yaşanan durumu özetledi.

ALANYA’DA ULAŞIM MALİYETİ ARTIYOR

Turizm sezonu öncesi artan maliyetler, sadece bireysel kullanıcıları değil, bölgedeki hizmet sektörünü de dolaylı olarak etkiliyor. Alanya’da hem araç sahipleri hem de toplu taşıma kullanıcıları, akaryakıt fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarında yeni bir düşüş yaşanmadığı sürece ulaşım ücretlerinde geri çekilmenin kısa vadede zor olduğunu belirtiyor.