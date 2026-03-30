Altın fiyatlarında yükseliş sürerken, finansal analist İslam Memiş kritik tarih olarak 6 Nisan’ı işaret etti.

Altın piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden bu alana çevirdi. Finansal analist İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede özellikle 6 Nisan tarihine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başladı. Küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler, piyasadaki dalgalanmayı artırıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ DÖNEM

Memiş, Mart ayının “manipülasyon fiyatlamalarının yoğun olduğu bir dönem” olarak geride kaldığını belirtti. Bankalardaki altın hesaplarında dikkat çeken bir artış yaşandığını ifade eden Memiş, mevduat sahiplerinin altına yöneldiğini söyledi.

Verilere göre, bankalardaki her 100 liralık mevduatın yaklaşık 17 lirası altın hesaplarında bulunuyor. Bu oran önceki dönemlerde yüzde 6-7 seviyesindeydi.

6 NİSAN KRİTİK TARİH

Memiş, özellikle ABD-İran gerilimi ve küresel gelişmelerin piyasaları etkilemeye devam ettiğini belirterek, 6 Nisan’ın kritik bir eşik olabileceğini ifade etti.

Bu tarihe kadar piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini belirten Memiş, olası bir ateşkes durumunda piyasalarda iyimser bir hava oluşabileceğini dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYAT ARALIKLARI

Analiste göre piyasada öne çıkan seviyeler şöyle:

Gram altın: 6.000 – 6.400 TL

6.000 – 6.400 TL Çeyrek altın: 10.600 – 11.400 TL

10.600 – 11.400 TL Ons altın: 4.200 – 4.500 dolar

Memiş, uzun vadede ons altın için 5.800 – 6.000 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini de sözlerine ekledi.

ALANYA’DA YATIRIMCI NE YAPIYOR?

Turizm gelirine bağlı ekonomisiyle öne çıkan Alanya’da da vatandaşlar, birikimlerini korumak için altına yönelmeye devam ediyor. Özellikle yüksek enflasyon ve kur hareketleri, güvenli liman arayışını artırıyor.

Uzmanlar, yatırım kararlarında resmi veriler ve güvenilir analizlerin dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.