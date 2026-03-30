Kaza Yaylakonak Mahallesi’nde meydana geldi. O.E. (58) idaresindeki 42 L 4849 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon şoförü O.E. ile kamyonda bulunan Veli Bucak (47) yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonda bulunan Bucak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı O.E. hastaneye kaldırıldı.
Bucak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na gönderildi. Mehmet AL
Muhabir: Bircan Subaşı