ALANYA'NIN gözbebeği olarak gösterilen İskele Rıhtım Caddesi’nde kanalizasyon taşkını sorunu yeniden gündeme geldi. Gün içerisinde kanalizasyon hattından taşan lağım suları caddeye yayıldı. Özellikle yayılan yoğun koku çevrede bulunan esnaf ve vatandaşları zor durumda bıraktı.

Bölge esnafı ve vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getirdiler. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı caddede oluşan görüntü kirliliği ve kötü koku, turizm kentine yakışmayan görüntüler oluşturdu.

'ÇALIŞMALAR 20 GÜN ÖNCE BAŞLADI'

Alanya Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada ise İskele Rıhtım Caddesi’nde kanalizasyon hattına yönelik altyapı çalışmalarının yaklaşık 20 gün önce eski Alanya Belediye binası arkasından başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, sorunun kısa sürede çözülmesi için ekiplerin bölgede yoğun mesai harcadığı ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Vatandaşlar ise çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve İskele bölgesinde yaşanan kanalizasyon taşkını sorununun kalıcı olarak çözülmesini istiyor. (Haber MERKEZİ)