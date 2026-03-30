Alanya Belediyesi’ne ait restoran için ihale süreci başladı. 3 yıllık kiralama bedeli 36 milyon TL’yi buluyor. Detaylar ve başvuru şartları belli oldu.

ALANYA’DA RESTORAN İHALESİ GÜNDEMDE

Antalya’nın Alanya ilçesinde belediyeye ait dikkat çeken bir taşınmaz için ihale süreci başlatıldı. Alanya Belediyesi restoran kiralama ihalesi, özellikle yatırım yapmak isteyen işletmecilerin radarına girdi. Saray Mahallesi’nde yer alan ve yüksek potansiyeliyle öne çıkan restoran, kapalı teklif usulüyle kiraya verilecek.

36 MİLYON TL’LİK DEV KİRA BEDELİ

Belediyeye ait Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde, sosyal tesislerin yanında bulunan toplam 1.973 metrekarelik restoran için belirlenen yıllık muhammen kira bedeli 12 milyon TL + KDV oldu. 3 yıllık toplam kira bedeli ise 36 milyon TL + KDV olarak açıklandı.

İhale kapsamında geçici teminat tutarı 1 milyon 80 bin TL, cayma tazminatı ise 3 milyon 600 bin TL olarak duyuruldu. Bu rakamlar… yani ciddi. Küçük işletmeler için değil gibi.

İHALE TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Alanya belediyesi restoran ihalesi ne zaman yapılacak? sorusu da netleşti. İhale, 16 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00’da Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Süreç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle yürütülecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgeleri 15 Nisan 2026 saat 16.00’ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvuruların da aynı tarihe kadar ulaşması şart.

KİMLER KATILABİLİR? ŞARTLAR AÇIKLANDI

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden şu belgeler talep ediliyor:

Kimlik ve ikametgah belgesi, vergi kaydı, borcu yoktur yazısı, sabıka kaydı, oda kayıt belgesi ve geçici teminat dekontu.

Ayrıca isteklilerin ihale dokümanını satın alması ve yer görme belgesi alması zorunlu tutuldu. Ortak girişimlerin ise noter onaylı ortaklık anlaşmasıyla başvuru yapabileceği belirtildi.

ALANYA’DA YATIRIMCILAR İÇİN YENİ FIRSAT MI?

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da restoran yatırımı fırsatları 2026 başlığı altında bu ihale dikkat çekiyor. Özellikle Saray Mahallesi gibi merkezi ve yoğun bir bölgede yer alan taşınmazın, yüksek müşteri potansiyeli nedeniyle ciddi ilgi görmesi bekleniyor.

Ama rakamlar… herkesin girebileceği bir ihale değil gibi.

Bu tarz yüksek bedelli ihaleler genelde büyük işletmecilerin ilgisini çekiyor. Küçük esnaf için zor. Ama yine de… başvuran çıkar mı, göreceğiz.