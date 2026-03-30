Ankara'da gözaltına alındıktan sonra, İstanbul'a götürülen Uludağ, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerden sonra, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uludağ çıkarıldığı mahkemece 20 Şubat'ta tutuklandı. Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' iddiasıyla 19 yıl 7 ay hapis cezası talebiyle İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kaynak: DHA