KONYA ile Antalya arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmesi hedeflenen Alacabel Tüneli’nde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden projeye ilişkin son durumu ve tünelin tamamlanmasıyla sağlanacak kazanımları açıkladı.

Özellikle kış aylarında zorlu hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşanabildiği Alacabel geçişine alternatif oluşturacak proje sayesinde Konya-Antalya arasındaki seyahat süresinin 20 dakika kısalması bekleniyor.

TÜNEL 7 BİN 360 METRE UZUNLUĞUNDA

Alacabel Tüneli’nin çift tüp olarak inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, her bir tüpün 7 bin 360 metre uzunluğunda olduğunu bildirdi. Tünelde kazı ve kaplama beton imalatlarının tamamlandığını, asfaltlama çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, “Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor” dedi.

Tünel ve bağlantı yollarının bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildiği belirtildi.

KIŞ AYLARINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Projenin en önemli kazanımlarından birinin kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının azaltılması olması bekleniyor. Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotundan yaklaşık 427 metre daha aşağıdan geçtiğini belirten Uraloğlu, bu sayede özellikle zorlu kış şartlarında daha güvenli ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

GÜZERGAH 7 KİLOMETRE KISALACAK

Alacabel Tüneli’nin hizmete girmesiyle mevcut güzergahın 7 kilometre kısalacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, sürücüler açısından önemli bir zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacağını belirtti.

Uraloğlu, “Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız” dedi.

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF

Projenin ekonomik katkısına ilişkin rakamları da paylaşan Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 768 milyon lira, akaryakıttan ise 142 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Böylece projenin toplam yıllık ekonomik katkısının 910 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

KARBON EMİSYONU 7 BİN 151 TON AZALACAK

Alacabel Tüneli’nin çevresel açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Uraloğlu, ulaşım mesafesi ve süresinin azalmasına bağlı olarak karbon emisyonunda yıllık 7 bin 151 tonluk düşüş öngörüldüğünü açıkladı.

Projenin tamamlanmasıyla Konya-Antalya hattında özellikle kış aylarında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanırken, seyahat süresi ve yakıt tüketiminde de önemli avantaj elde edilmesi hedefleniyor.