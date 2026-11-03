Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve esnafın karşılaştığı sorunları yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin önemli alışveriş noktalarından biri olan Salı Pazarı'nı ziyaret eden Öztürk, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Öztürk, pazar alanını gezerek esnafın çalışma koşulları, talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

PAZAR TEZGÂHLARINI TEK TEK GEZDİ

Salı Pazarı'ndaki tezgâhları ziyaret eden Kaymakam Şakir Öner Öztürk, esnafla sohbet ederek günlük faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Pazarcıların dile getirdiği sorun ve talepleri dinleyen Öztürk, vatandaşlarla da görüşerek alışveriş sırasında karşılaştıkları konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk'ün esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmesi, ziyaretin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

PAZAR KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret sırasında geleneksel pazar kültürünün önemine değinen Kaymakam Öztürk, pazarların yalnızca alışveriş yapılan alanlar olmadığını, aynı zamanda üretici, esnaf ve tüketiciyi bir araya getiren önemli sosyal ve ekonomik buluşma noktaları olduğunu vurguladı.

Tarladan tezgâha uzanan süreçte emek veren pazarcı esnafının yerel ekonomiye katkısına dikkat çeken Öztürk, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Öztürk, kendilerine iyi alışverişler diledi.

ESNAFIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ

Alanya'nın ticari ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan semt pazarlarında esnafın karşılaştığı sorunların yerinde değerlendirilmesi, ziyaretin temel amaçları arasında yer aldı.

Kaymakam Öztürk, pazar esnafının dile getirdiği talepleri dinlerken vatandaşların görüşlerine de kulak verdi.

Gerçekleştirilen ziyaretle birlikte kamu yöneticileri ile esnaf ve vatandaşlar arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.

ZİYARETE İLÇE PROTOKOLÜ DE KATILDI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün Salı Pazarı ziyaretine ilçe protokolünden isimler de eşlik etti.

Ziyarette Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Zabıta Amiri Aydın Önder, Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik ve Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök hazır bulundu.

Kaymakam Öztürk ve beraberindeki heyet, pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek iletilen talepleri dinledi.

ALANYA'DA ESNAF VE VATANDAŞ BULUŞMALARI SÜRÜYOR

Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün Salı Pazarı ziyareti, ilçede vatandaş ve esnafla gerçekleştirilen buluşmalar kapsamında yapıldı.

Pazar esnafının görüşlerinin alınması ve vatandaşların beklentilerinin doğrudan dinlenmesi açısından önem taşıyan ziyaret, iyi dilek ve temennilerle tamamlandı. (Mehmet TUNÇ)