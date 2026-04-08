​ALANYA TURİZMİNİN TEMSİLCİLERİ ANTALYA’DA BULUŞTU

​Turizm sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan 4. TÜRSAB Turizm Kongresi, Alanya’nın sektör paydaşlarını geniş bir katılım listesiyle ağırladı. ALTSO Meclis Üyesi Önder Görgülü’nün yanı sıra TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kerim Sarıkaya, Başkan Yardımcısı Cüneyt Özpamuk, Meclis Üyesi Mesut Ersoy ve Alanya’nın köklü acente temsilcileri kongrede hazır bulunarak bölge turizminin sesini duyurdu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen oturumlarda, Alanya heyeti sektörün güncel dinamikleri üzerine önemli katkılarda bulundu.

​SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ

​Kongre süresince gerçekleştirilen oturumlar, sadece mevcut sorunların konuşulduğu bir platform olmanın ötesine geçerek, turizmin geleceğine dair somut adımların atıldığı bir çalışma alanına dönüştü. Sektörün mevcut sorunlarının kapsamlı şekilde masaya yatırıldığı bu süreçte, özellikle denetim mekanizmalarının çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiği fikri genel kabul gördü. Bununla birlikte, turizmde dijitalleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ve modern çağa entegre edilmesi noktasında tüm paydaşların fikir birliğine varması, kongrenin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

​HİZMET KALİTESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNCELİK OLACAK

​Toplantıların genel havasına hâkim olan çözüm odaklı yaklaşım, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılacak yeni adımların da habercisi niteliğindeydi. ALTSO Meclis Üyesi Önder Görgülü, denetimlerin sıkılaştırılması ve dijital altyapının güçlendirilmesiyle birlikte turist memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Sektör temsilcilerinin aktif katılımıyla şekillenen bu ortak vizyon, Alanya’nın dünya turizm pazarındaki payını korumak ve geliştirmek adına hayati bir önem taşıyor.

​ÖNDER GÖRGÜLÜ’DEN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR MESAJI​Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Önder Görgülü, verimli geçen kongrenin ardından Alanya turizmi için umut verici mesajlar verdi. Sektörün tüm bileşenleriyle bir arada hareket etmenin gücüne vurgu yapan Görgülü, Alanya heyetinin ve değerli acente temsilcilerinin gösterdiği özverili katkının altını çizdi. Görgülü, ortak akıl ve dayanışma içerisinde geliştirilen bu önerilerin takipçisi olacaklarını ifade ederek, kongreye emek veren tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.