​Geçtiğimiz bir yıllık dönemin mali ve idari tablosunun ortaya koyulduğu toplantının ardından, CHP Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz süreci değerlendiren kapsamlı bir açıklama yaptı. Karagöz, belediyenin bir yıllık performansını “gerçek bir iyileşme ve samimiyet dönemi” olarak nitelendirerek, yönetimin reklam odaklı değil, hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.



MALİ DİSİPLİN VE PERSONEL HAKLARINDA DEVRİM

​Açıklamasına belediyenin mali yapısındaki düzelmeye dikkat çekerek başlayan Karagöz, borç yükünün önemli ölçüde hafifletildiğini ve bütçe açığının kapatıldığını belirtti. Borçların artık tamamen yönetilebilir bir seviyeye geldiğini ifade eden Karagöz, bu mali disiplinin doğrudan çalışanlara yansıtıldığını söyledi. Personel maaşlarına yapılan ciddi zamlar ve sosyal haklardaki iyileştirmelerin yanı sıra, belediye envanterindeki yaşlı araçların yenilendiğini, yeni alımlar için de meclis süreçlerinin devam ettiğini aktardı. Bütçe gerçekleştirme oranının yüzde 80’in üzerine çıkması ise mali başarının somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

​ALTYAPIDA ALTIN YILLAR BAŞLIYOR

​Alanya’nın kronik sorunlarına yönelik stratejik adımların atıldığını belirten Karagöz, özellikle altyapı yatırımlarına ayrı bir parantez açtı. Seçim öncesi verilen vaatlerin planlama aşamasından uygulama aşamasına geçtiğini dile getiren Karagöz, Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü yürütülen arıtma tesisleri ve altyapı hamlelerine değindi. Bu 3 yıllık periyodun Alanya altyapısı için "altın yıllar" olacağını vurgulayan Karagöz, şehrin geleceğini kurtaracak yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

​PROPAGANDA DEĞİL HALKA HİZMET BÜTÇESİ

​Karagöz’ün açıklamasında en dikkat çeken noktalardan biri ise yönetim anlayışındaki zihniyet değişimi oldu. Belediyenin bir propaganda bütçesi bulunmadığını ve kaynakların "boydan boya afişler" yerine doğrudan halka aktarıldığını söyleyen Karagöz, "Başkan yanlış yapsa bile 'ne güzel yaptın' diyen dalkavukların olmadığı, parti ve görüş ayrımcılığının yerini samimiyete bıraktığı bir dönem yaşıyoruz" dedi. Kibrin uzağında, eksiklerini içtenlikle kabul eden ve hesap verebilen bir belediyecilik anlayışının hâkim olduğunu belirten Karagöz, bu durumun Alanya’nın demokratik kültürü için büyük bir kazanım olduğunu savundu.

​ALANYA’NIN GELECEĞİ İÇİN “RADİKAL TEDAVİ”

​Şehirde yürütülen çalışmaları metaforik bir dille özetleyen Av. Mehmet Can Karagöz, bu dönemin fiziksel iyileştirmelerin ötesinde bir "rehabilitasyon" süreci olduğunu ifade etti. Karagöz, "Bu dönem belki en çok kanal tedavisiyle hatırlanacak olsa da arka planda çok daha önemli tedaviler yapılıyor" diyerek, şehrin kurumsal ve sosyal yapısındaki iyileşmeye işaret etti. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Alanya’nın dünya turizminde hak ettiği yere kavuşacağını ve ışıldayan bir şehir haline geleceğini belirten Karagöz, ortak bir hikâye yazmak için doğru yolda ilerlediklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.