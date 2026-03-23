Görev değişikliğinin ardından kamuoyu, Antalya’nın yeni Başsavcısı Fatih Kocaman’ın öz geçmişine ve mesleki başarılarına odaklandı. Aslen Alanyalı olan Fatih Kocaman, 1983 yılında Kargıcak'ta dünyaya gözlerini açtı. Hukuk eğitimini İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde alan Kocaman, 2005 yılında mezuniyet sevincini yaşadı. Meslek hayatına ilk adımını 2007 yılında Üsküdar’da aday savcı olarak atanmasıyla atan Kocaman, kısa sürede yargı camiasında dikkat çeken isimler arasına girdi.

FATİH KOCAMAN’IN MESLEKİ KARİYERİ VE GÖREV YAPTIĞI YERLER

Kocaman, kariyer yolculuğu boyunca Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinde adalet hizmeti sundu. Kastamonu, Erzurum (İspir), Mersin (Silifke) ve İstanbul (Gaziosmanpaşa) gibi kritik noktalarda Cumhuriyet Savcısı sıfatıyla önemli dosyalara imza attı. İlk Başsavcılık tecrübesini Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde edinen Kocaman, bu başarısını Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine Başsavcı olarak atanmasıyla sürdürdü.

AMASYA’DAN ANTALYA’YA UZANAN BAŞARI GRAFİĞİ

2022 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde Başsavcılık koltuğuna oturan tecrübeli yargı mensubu, 2023 yılında ise Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Şehirdeki başarılı çalışmalarının ardından HSK’nın son tasarrufuyla memleketi Antalya’nın Cumhuriyet Başsavcısı olarak yeni görevine başladı. (Haber MERKEZİ)

