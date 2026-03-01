Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti. Bölgedeki hareketlilik Türkiye’nin sınır hattında da dikkatle izleniyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddiası üzerine ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Rejim yanlısı olduğu belirtilen kalabalık, ABD karşıtı sloganlar atarak Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge çevresi kısa sürede güvenlik çemberine alındı. Bölgedeki ana arterler trafiğe kapatıldı.

POLİS GAZ VE SES BOMBASI KULLANDI

Irak güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahale sırasında zaman zaman arbede yaşandığı bildirildi. ABD Büyükelçiliği çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin özellikle büyükelçilik ve resmi kurumlara yaklaşımı engellemek için barikatlar kurduğunu aktarıyor.

BÖLGEDEKİ GERİLİM TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Irak’ta artan tansiyon, Türkiye’nin güney sınır hattı açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği protestosu ve İran bağlantılı gelişmeler, Orta Doğu’da yeni bir diplomatik ve askeri gerilim dalgası ihtimalini gündeme taşıyor. Sınır ticareti, enerji hatları ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından Irak’ta yaşanacak her gelişme Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle Habur Sınır Kapısı ve Kuzey Irak hattındaki hareketlilik, ilerleyen günlerde daha kritik hale gelebilir. Bölgede güvenlik güçlerinin alarm durumunda olduğu belirtiliyor. Olası yeni gösteriler için ek önlemler alındığı ifade edildi.