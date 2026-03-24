100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynnan maçta kırmızı-beyazlı takım, mücadeleye etkili bir başlangıç yaparak ilk seti 25-22 kazanıp öne geçti. Ancak konuk ekip Altekma, sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele aldı. İkinci seti 25-18, üçüncü seti 25-23 ve dördüncü seti 25-17 kazanan İzmir ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip, sezonu taraftarı önünde aldığı mağlubiyetle kapatırken, mücadele boyunca özellikle ilk set performansıyla umut verdi. Altekma ise deplasmanda aldığı bu galibiyetle sezonu moralli tamamladı. On Hotels Alanya Belediyespor, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği sezonda zaman zaman etkili performanslar ortaya koysa da, son haftada istediği sonucu alamadı. Yeni sezon öncesi kadro yapılanması ve hedefler ise şimdiden merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU
Alanya Belediyespor sezonu yenilgiyle kapattı: 1-3
SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonun son hafta maçında sahaya çıkan On Hotels Alanya Belediyespor, kendi evinde Altekma karşısında 3-1 mağlup olarak sezonu noktaladı
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
