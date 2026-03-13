Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle denizden gelen çeşitli atıkların sahile vurması ve sahil kesiminde biriken kumların bazı alt geçitlere dolması sonrası belediye ekipleri hızlı bir şekilde sahaya indi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iş makineleri ve temizlik araçlarıyla sahil şeridinde biriken atıkları toplarken, alt geçitlerde biriken kum ve malzemelerin de temizliğini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında sahil hattının temizliği sağlanırken, vatandaşların alt geçitleri güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaz sezonu ve bayram öncesinde kentin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması için temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Alanya Belediyesi’nden yaz sezonu öncesi temizlik atağı
ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun yaklaşması ve Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN
Yorumlar
