Alanyalı otelci Yakup Dinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda turizm sektöründe giderek daha fazla tartışılan influencer iş birliklerini gündeme taşıdı. Otellerine her gün 10’un üzerinde iş birliği talebi ulaştığını belirten Dinler, uzun süredir bu başvuruların yaklaşık yüzde 99’una yanıt vermeden e-posta ve doğrudan mesajları sildiklerini ifade etti. Aynı kişilerin birkaç gün arayla aynı mesajı tekrar gönderebildiğini aktaran Dinler, bazı taleplerin ise otel, destinasyon veya marka araştırılmadan hazırlanmış standart metinlerden oluştuğunu söyledi.

“ÜCRETSİZ OLMALI” BEKLENTİSİNE ELEŞTİRİ

Dinler, ortaya çıkan tablonun yalnızca içerik üreticileri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini, turizm sektörünün de mevcut alışkanlıkların oluşmasında payı bulunduğunu dile getirdi. Bazı işletmelerin influencer ağırlamalarını pazarlama faaliyetlerinin önemli bir parçası haline getirmesinin zamanla konaklama, yeme-içme ve transfer gibi hizmetlerin ücretsiz sunulması gerektiği yönünde yanlış bir beklenti oluşturduğunu savundu. Dinler, bazı başvuruların klasik bir ticari iş birliği teklifinden çıkarak işletmenin ücretsiz hizmet sağlamakla yükümlü olduğu izlenimi veren bir üslupla yapılabildiğini kaydetti.

INFLUENCER PAZARLAMASI TURİZMDE NASIL İŞLİYOR?

Influencer pazarlaması, turizm işletmelerinin dijital ortamda belirli hedef kitlelere ulaşmak için kullandığı yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. İş birliğinde otel tarafından içerik üreticisine ücret ödenebildiği gibi ücretsiz veya indirimli konaklama, yeme-içme ya da farklı hizmetler de sağlanabiliyor. İçerik üreticisinin buna karşılık sosyal medya hesabında otel ve destinasyon deneyimini fotoğraf, video veya kısa süreli paylaşımlarla takipçilerine aktarması bekleniyor. Ancak yüksek takipçi sayısı tek başına iş birliğinin işletmeye değer sağlayacağını garanti etmiyor; hedef kitlenin otelin müşteri profiliyle örtüşmesi, içerik kalitesi, etkileşimin niteliği ve kampanyanın ölçülebilir sonuçları işletmeler açısından değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA DA TİCARİ İLİŞKİ SAYILIYOR

Influencer iş birliklerinin yalnızca pazarlama boyutu bulunmuyor. Türkiye'de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ticari tanıtımlar tüketicinin korunması ve reklam mevzuatı kapsamında kurallara tabi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenlemelerde, sosyal medya etkileyicisinin ücretin yanı sıra ücretsiz veya indirimli ürün ya da hizmet, davet, sponsorluk veya benzeri bir menfaat karşılığında içerik üretmesi halinde paylaşımın reklam niteliğinin tüketici tarafından açıkça anlaşılması gerekiyor. Bu nedenle otelin ücretsiz konaklama sağlaması karşılığında yapılan bir tanıtım da yalnızca kişisel tatil paylaşımı gibi değerlendirilemiyor.

1 AĞUSTOS'TA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ticaret Bakanlığının dijital reklamlara ilişkin son düzenlemesi de turizm işletmeleri ile influencerlar arasındaki iş birliklerini doğrudan ilgilendiriyor. 1 Temmuz 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren değişikliklerle sosyal medya etkileyicilerinin menfaat karşılığında gerçekleştirdiği ticari paylaşımlarda reklam ilişkisinin açık biçimde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. “Reklam”, “iş birliği”, “sponsorlu içerik” veya “tanıtım” gibi ifadelerle tüketicinin karşısındaki içeriğin ticari niteliğini anlayabilmesi amaçlanıyor.

OTELLER DE SORUMLULUK TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığının sosyal medya etkileyicilerine ilişkin kılavuzu, sorumluluğu yalnızca paylaşımı yapan kişiye bırakmıyor. Reklam verenlerin de birlikte çalıştıkları içerik üreticilerini ilgili kurallar konusunda bilgilendirmesi, yükümlülüklere uyulması için çaba göstermesi ve ihlallere karşı önlem alması gerekiyor. Bu nedenle oteller açısından influencer seçimi yalnızca kaç takipçiye sahip olduğu veya kaç paylaşım yapacağı üzerinden yürütülen bir pazarlama kararı olmaktan çıkıyor; iş birliğinin kapsamının, sağlanacak menfaatlerin ve yayınlanacak içeriklerin baştan açık biçimde belirlenmesi önem kazanıyor.

TAKİPÇİ SAYISI YERİNE UYUM VE ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇ

Yoğun başvurularla karşılaşan turizm işletmeleri açısından taleplerin belirli kriterlerle filtrelenmesi olası yöntemlerden biri. İçerik üreticisinin takipçi kitlesinin hangi ülkelerden ve hangi seyahat profillerinden oluştuğu, önceki turizm içeriklerinin niteliği, gerçek etkileşim düzeyi, markayla uyumu ve iş birliği sonrasında performansın nasıl ölçüleceği değerlendirmeye alınabilir. İşletmeler ayrıca başvurular için standart bir form veya kurumsal e-posta kanalı oluşturarak rastgele gönderilen mesajlarla gerçekten hazırlanmış ticari teklifleri birbirinden ayırabilir.

DİNLER MESLEKTAŞLARINA SORDU

Influencer iş birliklerine tamamen karşı olmadığının altını çizen Dinler, zaman zaman markalarına gerçekten değer kattığını düşündükleri içerik üreticileriyle çalıştıklarını belirtti. Asıl tartışmanın iş birliklerinin varlığından çok, kontrolsüz biçimde artan taleplerin nasıl yönetileceği olduğunu ortaya koyan Dinler; otelcilere her başvuruya yanıt verip vermediklerini, belirli eleme kriterleri kullanıp kullanmadıklarını, standart ret mesajlarının bulunup bulunmadığını veya taleplerin büyük bölümünü doğrudan yanıtsız bırakıp bırakmadıklarını sordu. Dinler'in paylaşımı, özellikle turizmin yoğun olduğu Alanya gibi destinasyonlarda influencer pazarlamasının işletmeler açısından hangi kurallar ve ölçülebilir hedefler üzerinden yürütülmesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.