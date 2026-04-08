Başkan Akkaya, korsan taşımacılık yapan sürücülerin tek tek tespit edilerek gerekli işlemlerin uygulandığını belirterek, jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ağır yaptırımların devreye alındığını ifade etti. Denetimler kapsamında korsan taşımacılık yapan sürücülere 100 bin TL idari para cezası, 30 gün süreyle ehliyete el koyma ve 60 gün süreyle aracın trafikten men edilmesi cezaları verildi.

Ayrıca korsan taksi kullanan yolculara da 3 bin 870 TL idari para cezası uygulandığını vurgulayan Akkaya, bu konuda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Korsan araçların bağlanması sürecinde görev alan İlçe Jandarma Trafik ekiplerine ve oda yönetimi ile denetim kurulu üyelerine teşekkür eden Akkaya, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, “Alanya’da korsan taşımacılık bitene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi. (Haber MERKEZİ)



