30. hafta mücadelesi, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Grupta zirve yarışı büyük ölçüde şekillenirken, Kütahyaspor şampiyonluğunu ilan etti. Eskişehirspor 68 puanla ikinci sırada yer alırken, Karşıyaka ise 66 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Temsilcimiz Alanya 1221 FSK ise topladığı 38 puanla 8. sırada yer alarak sezonu orta sıralarda tamamlamayı garantiledi. Mavi-beyazlı ekip, zorlu Eskişehir deplasmanı öncesi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Milli Egemenlik Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların oldukça istekli ve moralli olduğu gözlendi. Teknik heyet gözetiminde yapılan çalışmada, kondisyon ve taktik ağırlıklı program uygulandı. Sezonu galibiyetle kapatmayı hedefleyen Alanya temsilcisinde teknik ekip, oyuncuların son haftaya kadar ciddiyetini korumasını isterken, genç oyunculara da forma şansı verilmesi bekleniyor. Alanya 1221 FSK, hafta boyunca yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayarak Eskişehir deplasmanına hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU



