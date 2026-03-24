ALSANCAK Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak hafta içi karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Ligde 30 puanla 9'uncu sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Nazillispor'u farklı skorla mağlup ederek moral depolayan Alanya temsilcisi, bu çıkışını Altay karşısında da sürdürmek istiyor. Aldığı sonuçlarla ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen ekip, kalan haftalara daha rahat girmek adına İzmir deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Altay hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, bugün İzmir'e giderek kampa girecek. Teknik heyet ve futbolcular, kritik karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışını devam ettirme konusunda kararlı görünüyor. Cemali AYDINOĞLU

