ALSANCAK Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak hafta içi karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Ligde 30 puanla 9'uncu sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Nazillispor'u farklı skorla mağlup ederek moral depolayan Alanya temsilcisi, bu çıkışını Altay karşısında da sürdürmek istiyor. Aldığı sonuçlarla ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen ekip, kalan haftalara daha rahat girmek adına İzmir deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Altay hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, bugün İzmir'e giderek kampa girecek. Teknik heyet ve futbolcular, kritik karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışını devam ettirme konusunda kararlı görünüyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221 FK, Altay deplasmanında: Kritik maç yarın
Nesine.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, 26'ncı hafta maçında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek
Kaynak: Haber Merkezi
Trend Haberler
Alanya'nın yaşayan tarihi hayata veda etti: Eski başkan İsa Küçülmez'in annesiydi
Alanya’da feci kaza: Takla atan otomobilde yaralılar var
Son Dakika! Konya-Antalya yolunda feci kaza: Otobüs devrildi yaralılar var
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?
Alanya Çevreyolunda ıslak zemin faciası: 3 araç birbirine girdi
Alanya'da korku dolu anlar: Seyir halindeki araç alev aldı