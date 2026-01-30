Akdeniz sahil şeridinde kışın sert yüzü, Alanya’nın komşusu Mersin’de tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Gece yarısı aniden bastıran ve şiddetini hiç düşürmeyen sağanak yağış, kenti teslim aldı. Bölgeden gelen korkutucu görüntülerde, caddelerin azgın nehirlere dönüştüğü ve tonlarca ağırlıktaki araçların sel sularına kapılıp gittiği görüldü. Alanya ile benzer iklim risklerini taşıyan bölgedeki bu manzara, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

TONLUK ARAÇLAR OYUNCAK GİBİ SÜRÜKLENDİ

Kent merkezinde ve ilçelerde hayatı felç eden yağış, özellikle Mezitli ve Tece derelerinin taşmasına yol açtı. Taşkın suları bariyerleri aşarak yerleşim yerlerine daldı. Kentin en işlek noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalınca trafik tamamen durdu. O anlarda kameralara yansıyan görüntüler ise dehşet vericiydi; park halindeki araçlar, selin şiddetiyle kâğıt gibi sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri çamurlu suların istilasına uğrarken, belediye ekipleri felaketin izlerini silmek için zamana karşı yarış başlattı.

POLİS EKİPLERİNDEN NEFES KESEN MÜDAHALE

Afetin ortasında yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu ise Tarsus’ta gerçekleşti. Eski Ömerli Mahallesi’nde evi sularla dolan 79 yaşındaki yalnız yaşayan bir vatandaş, büyük panik yaşadı. İmdat çağrısına polis ekipleri Hızır gibi yetişti. Bellerine kadar gelen suyun içine giren polisler, yaşlı adamın evini ve bahçesini ellerindeki küreklerle tahliye etti. Sırılsıklam ıslanma pahasına yaşlı adamı güvenli bölgeye alan ekipler, olası bir can kaybını önledi.

BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI: TEHLİKE GEÇMEDİ

Mersin’i savaş alanına çeviren yağışların ardından yetkililerden peş peşe uyarılar geldi. Yağışın etkisini sürdürebileceği belirtilirken, vatandaşların kesinlikle dere yataklarına yaklaşmamaları istendi. Komşu ilde yaşanan bu sel felaketi, benzer coğrafi yapıya sahip Alanya’da da dere yatakları ve su tahliye sistemlerinin önemini bir kez daha acı bir tecrübeyle hatırlattı.