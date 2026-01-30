Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan 30 bininci kilometre bölünmüş yol töreninde kürsüye çıktı. Alanya’nın da parçası olduğu turizm ve ticaret ağını doğrudan etkileyen ulaşım yatırımlarının anlatıldığı tören, bir anda siyasi arenaya dönüştü. Konuşmasında muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Erdoğan, yargıya yönelik eleştirilere karşı çok sert ifadeler kullandı. Türkiye genelindeki belediyecilik tartışmalarının gölgesinde geçen konuşmada, ana muhalefetin yargı mensuplarını hedef almasına tepki yağdı.

BELEDİYELERDE 'DELİ DUMRUL' DÜZENİ İDDİASI

Erdoğan, muhalefetin hizmet üretmek yerine yolsuzluk çarkları kurduğunu öne sürerek, belediyeler üzerinden kurulan sistemi "Deli Dumrul düzeni" olarak nitelendirdi. Alanya dahil tüm Türkiye'de vatandaşların hizmet beklediği kaynakların başka amaçlarla kullanıldığını savunan Cumhurbaşkanı, "Para kuleleri ve rüşvet çarkları dışında eser diyebilecekleri bir icraat yok. Belediyeye işi düşen vatandaşın iliğini kurutmuşlar" ifadelerini kullandı. Ortaya saçılan iddialar karşısında muhalefetin yüzünün kızarması gerektiğini belirten Erdoğan, bunun yerine yargı mensuplarına ve yöneticilere tehditler savrulduğunu dile getirdi.

ÇİĞ SÜT İÇMEDİYSENİZ KARIN AĞRISI NİYE?

Yargı süreçlerinin başlamasıyla birlikte muhalefet kanadından yükselen tepkilere değinen Erdoğan, bağımsız Türk yargısının en doğru kararı vereceğinin altını çizdi. Soruşturmalardan korkanların mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı, şu çarpıcı soruları yöneltti: "Çiğ süt içmediyseniz bu karın ağrısı niye? Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz? Kendinize güveniniz tamsa arınmak sözcüğü sizi neden rahatsız ediyor?"

ULAŞIMDAKİ DEVRİM TURİZMİ CANLANDIRDI

Siyasi gerilimin yanı sıra, Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki devasa dönüşüme de dikkat çekildi. Özellikle turizm bölgelerine erişimi kolaylaştıran bölünmüş yolların önemine vurgu yapan Erdoğan, 23 yıl önce 6 bin kilometre olan yol ağının bugün 30 bin kilometreyi aştığını müjdeledi. Bu yatırımların sadece asfalt ve beton olmadığını, aynı zamanda can güvenliği anlamına geldiğini belirten Erdoğan, "Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. Kurtarılan her hayat bizim için dünyalara bedeldir" diyerek, güvenli yolların turizmden tarıma kadar her sektöre can suyu olduğunu ifade etti.