İran-İsrail-ABD hattındaki savaş gerilimiyle birlikte petrol fiyatları sert yükselince, zamlar kısa sürede pompa fiyatlarına yansımış ve bazı bölgelerde rakamlar 80 lirayı da geçmişti. Bu kez tablo tersine döndü. Gece yarısından itibaren akaryakıtta indirim uygulamasına geçildi. Buna göre motorinin litre fiyatında 3,72 TL, benzinin litre fiyatında ise 55 kuruş düşüş yapıldı. Sürücüler için indirim küçük görünse de günlük hayatta etkisi hemen hissediliyor: işe-gidiş geliş, servis ve kuryelik gibi düzenli yakıt tüketen işlerde birkaç gün içinde toplam maliyeti aşağı çekebiliyor. Yine de herkesin aklındaki soru aynı: fiyatlar böyle kalacak mı, yoksa yeni bir dalga daha mı gelecek… Bir sürücü, “Dün zam, bugün indirim… Biz de takip edemez olduk” diye söyleniyor. Bir başkası da “Depoyu doldurayım dedim ama yarın ne olur belli değil” dedi. İndirimlerin pompaya yansıma şekli; dağıtım şirketi, istasyon ve şehir bazında küçük farklar gösterebiliyor. Alanya ve Antalya’da da sürücüler, özellikle turizm sezonunda artan trafik ve günlük ulaşım masrafları nedeniyle fiyat değişimlerini yakından izliyor. Düzenleme, gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzin ve motorin fiyatlarına yansıtıldı.

Muhabir: Haber Merkezi