AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve bölge muhtarları istişare toplantısında bir araya gelerek üreticinin yüzünü güldürecek kararları kamuoyuyla paylaştı.

​KESTEL’DEKİ PATLAYAN BORU SORUNU TARİH OLUYOR

​Özellikle geçtiğimiz yaz sezonunda Kestel Mahallesi mevkisinde sık sık meydana gelen boru patlamaları, tarımsal üretimi durma noktasına getirmişti. Toplantıda alınan kararla, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hattın dayanıklı demir borularla tamamen yenilenmesi kararlaştırıldı. Bu hamleyle, su kayıplarının ve ani kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

​2026 SEZONUNDA TAM KAPASİTE HİZMET

​Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de projenin son etabıydı. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sulama hattının son etabının 2026 yılı sulama sezonunda sisteme dahil edileceğini ve bölgeye su verileceğini müjdeledi. ​ Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe şunları kaydetti: ​ "Dim Barajı’ndan beslenen tarımsal üretim alanlarımızdaki sorunları ele aldık. Hattın demir boru ile yenilenmesi ve son etabın yeni sezona yetiştirilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Şarani Tavlı’ya ve muhtarlarımıza teşekkür ederim. Üreticimiz için çalışmaya devam ediyoruz."