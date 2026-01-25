G., savcılığa verdiği ifadede 12–19 yaşları arasında babası tarafından sistematik cinsel saldırıya uğradığını, yaşadıklarını kimseye anlatmaması için fiziksel şiddet ve tehdit yoluyla baskı altında tutulduğunu söyledi. Dosyaya giren beyanlar, olayın tek faille sınırlı olmadığını ortaya koydu.

AMCANIN DA SÜRECE DAHİL OLDUĞU İDDİASI

G.’nin ifadesine göre, ilerleyen yıllarda amcası da cinsel saldırılarda bulundu. Bu durum, olayın çoklu fail içeren aile içi ensest olgusu olarak değerlendirilmesine neden oldu. Soruşturma dosyasında, uzun süreli ve sistematik bir istismar zinciri üzerinde duruluyor.

DOĞUMLAR VE AĞIR İDDİALAR

G., 18 yaşında doğum yaptığını, dünyaya gelen çocukların ise baba ve amca tarafından öldürülerek gömüldüğünü iddia etti. Bu ölümlerin, resmi kayıtlarda“evlatlık verme” ve “ölü doğum”beyanlarıyla gizlendiğini anlattı. İddialar, soruşturmanın en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

KÖYDE SESSİZLİK, AİLEDE ÇARESİZLİK

G., ağabeyinin askerlik görevinde olması nedeniyle duruma müdahale edemediğini, köy halkının ise korku nedeniyle sessiz kaldığını ifade etti. Bu beyanlar, olayın yalnızca bireysel değil, çevresel bir suskunlukla da derinleştiğine işaret ediyor.

EVLİLİK, ŞİKÂYET VE TUTUKLAMA

G., 19 yaşında 33 yaşındaki İ. ile evlenmek üzere evden ayrıldı. Evlilik sonrasında ortaya çıkan gebelikte, çocuğun babasının baba ya da amca olabileceği yönündeki belirsizlik yaşandı. Babasının evliliği bozma girişimi üzerine G.’nin resmi şikâyette bulunduğu, bu şikâyet sonrası babanın tutuklandığı öğrenildi.

BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Doğumun ardından dünyaya gelen kız çocuğu, Manisa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne “buluntu çocuk” olarak teslim edildi. Çocuğun devlet koruması altında olduğu, kimlik ve soybağına ilişkin sürecin yasal çerçevede yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, iddiaların doğruluğu yapılacak adli ve teknik incelemelerle netlik kazanacak.