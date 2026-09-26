Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısında inşası süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ek bina onarımı ve sondaj çalışmaları için yeni bir ihale düzenlendi. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, 2020 yılında başlanan projenin toplam maliyeti son harcamalarla birlikte 744 milyon 250 bin 853 liraya ulaştı.

Bitiş tarihi 2023 yılından 2028'e ertelenen tesis için 3 Eylül tarihinde pazarlık usulüyle yeni bir ihale gerçekleştirildi. İhalenin, "savunma ve güvenlikle ilgili özel durum" gerekçesiyle bu usulle yapıldığı bildirildi. İhaleyi 2 milyon 889 bin liralık teklifi veren Tuncel Sıhhi Tesisat firması kazandı.

52 BİN METREKARELİK ALAN

Toplam 52 bin 949 metrekarelik alan üzerine kurulan yerleşkenin 2020-2025 yılları arasındaki harcama tutarı 577 milyon lira olarak kaydedildi. Kamuoyunda kışlık saray olarak da bilinen külliyedeki çalışmalar belirlenen yeni takvime göre devam ediyor.

AHLAT'IN SEMBOLİK ÖNEMİ NEDİR?

Tarihi kaynaklarda "Kubbet-ül İslam" olarak anılan ve Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak bilinen Ahlat, Selçuklu mirası nedeniyle devlet protokolünde özel bir yere sahip. Külliye, her yıl 26 Ağustos Malazgirt Zaferi anma etkinliklerinde devletin zirvesine ev sahipliği yapıyor ve bu sembolik önemi nedeniyle bölgedeki yatırımlar ulusal çapta dikkatle izleniyor.