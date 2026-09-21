Sosyal medyada mizahi içerikleri ve yardım çalışmalarıyla tanınan Meriç Keskin, bir süredir kanser tedavisi gören abisi İnanç Keskin’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı belirtilen İnanç Keskin’in hastalığının yeniden nüksettiği ve tedavi sürecinin yakından takip edildiği aktarılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Edinilen bilgilere göre İnanç Keskin’in sağlık durumu son saatlerde ağırlaştı ve hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi burada sürdürülen Keskin’den daha sonra acı haber geldi. Bir kız çocuğu babası olan İnanç Keskin’in yaşamını yitirmesi ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

MERİÇ KESKİN ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Meriç Keskin, abisinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla takipçilerine açıkladı. Hastanedeki boş yatağın fotoğrafını paylaşan Keskin, görüntünün üzerine yalnızca “Başaramadık...” notunu düştü. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından Keskin ve ailesine yönelik çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.

KANSERDE NÜKS NE ANLAMA GELİYOR?

Kanser hastalarında “nüks” kavramı, tedavi sonrasında kontrol altına alınan ya da gerilediği değerlendirilen hastalığın yeniden ortaya çıkmasını ifade ediyor. Nüksün seyri ve uygulanacak tedavi; kanserin türüne, hastalığın hangi bölgede yeniden görüldüğüne, kişinin genel sağlık durumuna ve önceki tedavilere göre değişebiliyor. Bu nedenle her hastanın takip ve tedavi süreci kendi klinik koşulları doğrultusunda hekimler tarafından planlanıyor.

TEDAVİ SONRASI TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Kanser tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaların belirli aralıklarla kontrole çağrılması, olası değişikliklerin takip edilmesinde önemli bir yer tutuyor. Kontrollerin içeriği ve sıklığı ise hastalığın türüne ve tedavi geçmişine göre farklılık gösterebiliyor. Uzmanlar, hastaların kontrollerini aksatmaması ve yeni ya da olağan dışı belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtiyor.

VEFAT SONRASI RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de bir kişinin sağlık kuruluşunda hayatını kaybetmesi halinde ölüm belgesinin ilgili sağlık kurumu tarafından düzenlenmesiyle resmi süreç başlıyor. Ardından cenazenin yakınlarına teslimi, gerekli kayıtların tamamlanması ve defin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. İnanç Keskin’in cenaze ve defin programına ilişkin ayrıntılar konusunda ise aile tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiler esas alınacak.

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Meriç Keskin’in yaptığı paylaşım, kısa sürede takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Uzun süren hastalık ve tedavi dönemlerinde sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar, yakın çevrenin yanı sıra geniş takipçi kitlelerinin de sürece tanıklık etmesine neden olabiliyor. Keskin’in abisinin ölümünü duyurduğu paylaşımın ardından takipçileri ve sevenleri aileye destek ve taziye mesajları iletti.