ANTALYA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerini etkileyen hortum afeti senaryosu kapsamında arama- kurtarma, sağlık, güvenlik, hasar tespit ve ulaşım hizmetlerine yönelik müdahale süreçleri uygulandı. Sarısu Mahallesi açıklarında düzenlenen tatbikata İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Antalya Valisi Hulusi Şahin, vali yardımcıları, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, ilgili kurum müdürleri ve arama- kurtarma personelleri katıldı.

DOĞADA VE SUDA ARAMA KURTARMA TATBİKATI YAPILDI

Tatbikatın doğada arama kurtarma bölümünde Güver Uçurumu ve Kapuz Kanyonu bölgesindeki 4 kazazedeye ulaşmak amacıyla AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan toplam 46 personel ve 14 araç görev aldı. Suda arama kurtarma bölümünde ise Sarısu Mahallesi açıklarında hortum nedeniyle alabora olan bir teknedeki 4 kazazedeyi kurtarmak amacıyla toplam 54 personel ve 14 araç görev yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri, helikopter, bot ve insansız cankurtaran aracıyla müdahale ederek mahsur kalan vatandaşları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

AFET SONRASINDA HASAR TESPİTİ YAPILDI

Tatbikat kapsamında ayrıca afet sonrası iyileştirme ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin uygulamalar da gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 14 yapının hasar gördüğü belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ise sera alanları, arılı kovanlar, hayvancılık işletmeleri ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararlar değerlendirildi. Senaryo kapsamında ayrıca Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu içerisinde mahsur kalan vatandaş için kurtarma operasyonu da gerçekleştirildi.

CANLI SENARYOLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Saha tatbikatının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, "Bugün burada hortum temalı saha tatbikatını takip ettik. Dün, kamp yaparken kaybolan bir ailenin ekiplerimizce kurtarılma operasyonunu izlemiştik; bugün ise iki farklı senaryoyu canlı olarak izledik. Tatbikat planlarımızın senaryolaştırılarak canlı olarak izlenmesi, nasıl yapıldığının görülmesi büyük önem taşıyor. AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve tüm ekiplerimizi bu başarılı canlı senaryo için tebrik ediyorum" dedi.

EKSTREM HAVA ŞARTLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Antalya'da hortum ve fırtına gibi hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Vali Hulusi Şahin, "Hortum ve fırtına gibi olaylar Antalya'da bilinen ve şaşırılmayan durumlar. Dolayısıyla bizler de daha önceden planlanmış senaryolar dahilinde imkan ve kapasitemizi test etme ihtiyacı duyuyoruz. Böylece hem elimizdeki imkanları hem de kurumlarımızın ve kişilerin koordinasyonunu test ediyoruz. Geçen kış Antalya'nın birçok yerinde afetler oldu. Ekstrem hava şartlarına alışmamız, buna göre de pozisyonumuzu düzenlememiz gerekiyor. Bu tatbikat da bu çalışmaları kapsıyor" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA