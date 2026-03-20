Adana’da yolcu otobüsünün devrilmesiyle sonuçlanan kaza can aldı. Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, otobüsün devrilmesi üzerine iki kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak açıklanırken, yaralı sayısı 23 olarak bildirildi. Devrilen otobüs nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Şehirler arası yolculukların yoğunlaştığı dönemlerde yaşanan bu tür kazalar, Alanya’dan farklı illere otobüsle seyahat eden vatandaşlar açısından da dikkatle takip ediliyor.