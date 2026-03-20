ABD Senatosu’nda İsrail’e yönelik yeni silah satışları tartışması yeniden alevlendi. Senatör Bernie Sanders, İsrail’e yapılacak yeni silah satışlarını engellemeyi hedefleyen bir tasarıyı gündeme taşıdı.

SENATO’DA KRİTİK HAMLE

Sanders’ın sunduğu tasarı, ABD’nin İsrail’e yönelik silah satışlarına ilişkin karar sürecinde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Tasarıyla birlikte, İsrail’e yeni silah satışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

GÖZLER WASHINGTON’DA

Senato’ya taşınan girişim, ABD’de dış politika ve güvenlik başlıklarında yürüyen tartışmaların merkezine oturdu. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve tasarının Senato’daki karşılığının ne olacağı yakından izleniyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

ABD’deki bu adım, bölgesel gelişmeler ve uluslararası dengeler açısından Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da kamuoyunun dikkatini çeken başlıklar arasında yer alıyor.