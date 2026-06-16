Güney Amerika'nın Pasifik kıyısında yer alan ve dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Atacama Çölü, nadir görülen bir ekolojik olaya sahne oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, çölün kayıtlı tarih boyunca 500 yıldır hiç yağış almayan bazı kesimlerine düşen yağmurlar, kurak toprakları devasa bir çiçek bahçesine çevirdi. Toprak altında yıllardır uyku halinde bekleyen milyonlarca tohum, suyla ilk temasında hızla filizlendi.

DÖNÜŞÜM HANGİ AYLARDA ZİRVE YAPIYOR?

Yaklaşık 1.000 kilometre boyunca uzanan çöl yüzeyi, kısa süre içinde renkli bitki örtüsüyle kaplandı. Bölgede yağış ihtimalinin en yüksek olduğu dönemler eylül ve kasım ayları arasına denk geliyor. Bu nedenle bitki örtüsündeki söz konusu canlanma süreci sonbahar aylarında zirve noktasına ulaşıyor.

TOHUMLAR YÜZYILLARCA NASIL HAYATTA KALIYOR?

Çöl ekosistemlerinde bitkiler, aşırı kuraklığa karşı özel bir savunma mekanizması geliştirerek hayatta kalıyor. Toprak altındaki tohumlar, kalın ve dayanıklı kabukları sayesinde içlerindeki nemi muhafaza ederek uygun iklim koşulları oluşana kadar canlılıklarını koruyabiliyor. Atacama'da da uzun yıllar süren bekleyişin ardından yeterli nem sağlandığında bitkiler hızla çimlenerek yaşam döngülerini başlatıyor.

BÖLGEYE TURİST AKINI BEKLENİYOR MU?

Dünyanın en ekstrem iklim koşullarından birine sahip olan coğrafya, bu ekolojik değişimle birlikte dönemsel olarak oldukça dinamik bir doğal alana evriliyor. Ortaya çıkan manzarayı yakından incelemek isteyen doğa tutkunları ve turistler, çiçeklenme döneminde bölgeye yoğun ziyaretler gerçekleştiriyor. Doğal yaşamın sunduğu bu görsel zenginliğin, yağışların etkisini yitirmesine kadar devam etmesi öngörülüyor.