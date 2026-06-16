Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair yeni kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Yakın zamanda cezaevinden çıkan Övüç, İzmirli bir hanımefendi ile 22 Kasım tarihinde nikah masasına oturmaya hazırlandığını bildirdi.

ÖVÜÇ'ÜN TAHLİYE SONRASI DEĞİŞİMİ

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanarak bir süre cezaevinde kalan fenomen, geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından smokin giyerek imaj değişikliğine giden isim, cezaevi sürecinin ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını gösterdi.

DÜĞÜN ÇEŞME'DE, YAŞAM BODRUM'DA

Evrim Akın'ın sunduğu programa konuk olan ve Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre Övüç, müstakbel eşinin kendisini şöhreti için değil, kişiliği için sevdiğini vurguladı. Oğlu Burakcan ve gelininin de bu evliliğe onay verdiğini belirten fenomen, düğün detaylarını da paylaştı.

Nikah merasimini İzmir Çeşme'de bir tanıdığına ait otelde kendi aralarında gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Övüç, evlilik sonrası yaşamlarına Bodrum'daki evlerinde devam edeceklerini açıkladı. Fenomen isim ayrıca evliliğin ardından iş temposunu da hafifleteceğini sözlerine ekledi.