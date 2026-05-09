ALANYA’NIN Ulaş bölgesinde Karayolları tarafından yürütülen çalışmalarla, çöküntü yaşanan bölgede kapsamlı bir düzenleme yapılarak bölgeye yeni bir görünüm kazandırılıyor. Çalışmaların temel amacı, hem yol güvenliğini artırmak hem de uzun süredir gündemde olan çöküntü riskini ortadan kaldırmak.

'SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN SÜREÇ HIZLANDI'

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, bölgede yaşanan sorunlara ilişkin Yeni Alanya'ya özel değerlendirmelerde bulundu. Tavlı, çöküntü alanının Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu ve alanın kiracısının Alanya Belediyesi olduğunu belirterek, uzun süredir gerekli adımların atılmadığını ifade etti. Tavlı, “Burada çöküntü olduğu zaman ne Alanya Belediyesi’nin ne de Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgisi oldu. Biz Karayolları ile görüşerek, D-400’de risk oluşmaması için süreci hızlandırdık” dedi.

208 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yürütülen çalışmanın yaklaşık 208 milyon liralık bir bütçeyle Karayolları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Tavlı, bölgede ciddi bir mühendislik çalışması yapıldığını vurguladı. Tavlı, “Yaklaşık 5 metre genişliğinde bir yapı oluşturuluyor. Beton sistem deniz seviyesinin üzerine çıkarılarak güçlü bir altyapı inşa ediliyor. Burada ciddi bir emek, maddiyat ve zaman harcandı” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HAZİRAN’DA TAMAMLANACAK

Projede sona yaklaşılırken çalışmaların Haziran ayında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Bölgenin yeni haliyle daha düzenli ve güvenli bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.

'SAHİP ÇIKILIRSA CAZIBE MERKEZİ OLUR'

Tavlı, çalışma sonrası sürecin önemine dikkat çekerek alanın korunması gerektiğini söyledi. “Karayolları işi bitirdikten sonra süreç artık ilgili kurumların sorumluluğunda. Sahip çıkılırsa orası bir cazibe merkezi olur, sahip çıkılmazsa istenmeyen görüntüler oluşabilir” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

