Alanya sahillerinde avlanırken kaydedilen Akdeniz foku, bölgedeki doğal yaşamın hâlâ varlığını koruduğunu gösterdi.

Alanya kıyılarında nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku avlanırken görüntülendi. Sahile yakın kayalık bölgede su yüzeyine çıkan fok, bir süre balık avladıktan sonra gözden kayboldu. Görüntüler, bölgede nadir görülen türün hâlâ yaşam alanı bulabildiğini ortaya koydu.

AKDENİZ FOKU NEDEN ÖNEMLİ?

Bilimsel adı Monachus monachus olan Akdeniz foku, dünyada sayısı en az kalan deniz memelilerinden biri olarak biliniyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “Tehlikede” kategorisinde değerlendirilen türün dünya genelindeki popülasyonunun yaklaşık 800 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye kıyıları, özellikle Antalya ve Mersin hattı, Türkiye’de Akdeniz fokunun görüldüğü bölgeler arasında öne çıkıyor. Alanya’nın kayalık ve nispeten sakin koyları da bu tür için doğal barınma ve dinlenme alanı oluşturuyor.

NEDEN NESLİ TÜKENİYOR?

Uzmanlara göre Akdeniz fokunun en büyük tehditleri arasında kıyı yapılaşması, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına takılma ve insan baskısı yer alıyor. Özellikle turizm sezonunda artan tekne trafiği ve kıyı hareketliliği, fokların yaşam alanlarını daraltıyor.

Alanya’da son yıllarda artan sahil kullanımı ve yapılaşma da doğal yaşam açısından tartışma konusu. Deniz var ama denizin içindeki hayat her geçen yıl biraz daha sessizleşiyor gibi.

GÖRENLER NE YAPMALI?

Yetkililer, kıyıda ya da denizde Akdeniz foku görüldüğünde yapılması gerekenler konusunda vatandaşları uyarıyor. Foklara yaklaşılmaması, beslenmemesi ve özellikle mağara girişlerinde rahatsız edilmemesi gerekiyor. Gürültü ve tekne trafiği de tür üzerinde stres oluşturabiliyor.

Bir süre suyun üzerinde kaldı, sonra aniden daldı. O an…

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölge ekosistemi açısından umut verici olduğunu ancak koruma bilincinin artırılmasının şart olduğunu belirtiyor.