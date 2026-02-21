Turizm başkenti Alanya’daki vatandaşların da son dönemde yoğun ilgi gösterdiği medikal estetik trendleri, beraberinde ciddi riskleri de getiriyor. Sektördeki hızlı büyüme ve abartılı değişim taleplerine karşı harekete geçen OTEK Poliklinik bünyesindeki OTEK Medikal Estetik birimi uzmanları, ezber bozan açıklamalara imza attı. Saç ekimi alanındaki başarılı operasyonlarıyla tanınan Dr. Okan Tanın ve kadroya yeni dahil olan Dr. Cristina Cebanova, kusursuz görünüm arayışında düşülen kritik hatalara dikkat çekerek uyarıda bulundu.

TEK TİP YÜZ ÇILGINLIĞINA BİLİMSEL FREN

Estetik merkezlerinin kapısını çalan pek çok kişinin yüz hatlarını tamamen değiştirmek istemesi, yeni dönemin en büyük tehlikelerinden biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre asıl hedef bambaşka birine dönüşmek değil, yaşlanma belirtilerini sağlıklı bir denge içinde yavaşlatmak olmalı. Durumun ciddiyetini vurgulayan Dr. Okan Tanın, “Tıpkı saç ekimi operasyonlarında olduğu gibi, yüzde yapılacak müdahalelerde de kişiye özel bir anatomi analizi zorunludur. Standart, fabrikasyon işlemler yerine bilimsel verilerle hareket edilmeli” diyerek ezbere yapılan işlemlerin yarattığı riske işaret etti.

ESTETİKTE YENİ LÜKS: GİZLİ DOKUNUŞLAR

OTEK uzman kadrosuna katılan Dr. Cristina Cebanova ise güzellik anlayışındaki köklü değişimin altını çizdi. Hastaları tek bir şablona oturtmanın yanlış olduğunu belirten Cebanova, temel amacın kişiyi değiştirmek değil, daha dinlenmiş ve sağlıklı bir görünüm sağlamak olduğunu vurguladı. Kliniğin benimsediği yeni protokollere göre; yüz kontürünü koruyan minimal işlemler, nem ve elastikiyet aşıları, mezoterapi ile biyostimülan gibi cilt kalitesini kalıcı olarak artıran tedavi yöntemleri ön plana çıkıyor. Uzmanlara göre dışarıdan bakıldığında işlem yapıldığının anlaşılmaması, günümüz estetik dünyasının ulaştığı “en değerli sonuç ve yeni lüks” olarak kabul ediliyor.

MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA KARŞI DOKTOR ŞARTI

Alanya kamuoyunda da sıkça gündeme gelen uzman olmayan kişilerin yaptığı hatalı işlemler, doku kayıplarına varan ağır bilançolar ortaya çıkarabiliyor. Medikal estetiğin basit bir güzellik salonu faaliyeti değil, doğrudan tıbbi bir müdahale olduğunu hatırlatan Dr. Okan Tanın, hayati uyarılarda bulundu. Güvenli bir operasyon için yüz anatomisinin kusursuz değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Tanın; steril çalışma koşulları, doğru ürün ve teknik seçimi ile olası komplikasyonların anında yönetilebilmesinin ancak uzman bir hekim kontrolünde mümkün olduğunu kaydetti. Uzmanlar, tıbbi gerçeklere dayanan planlı estetik yaklaşımlarının, hastaların sadece dış görünüşünü değil, uzun vadede yaşam kalitesini de güvence altına aldığını belirtiyor.