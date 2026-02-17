“Kabus gibi yaz” söylemi sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak güncel küresel ENSO raporları, 2026 yazına giderken El Niño’dan çok “nötr” senaryoya işaret ediyor. Sıcaklık riski yine var: özellikle şehir içi ısı, kuraklık ve yangın baskısı.

“EL NİÑO YÜKLENİYOR” DENİLDİ, PEKİ GERÇEKTE NE VAR?

Paylaşımlarda 2026 yazında El Niño’nun güçleneceği ve Türkiye’nin “rekor sıcaklıklarla” karşılaşacağı iddia ediliyor. Bu tür cümleler hızlı yayılıyor çünkü herkes geçen yazın sıcaklığını hatırlıyor.

Ancak küresel iklim göstergelerinde (ENSO izleme raporlarında) görünen tablo şu: Pasifik’teki La Niña’nın zayıflayıp ENSO-nötr koşullara geçmesi daha olası bir senaryo olarak öne çıkıyor. Nötr dönem “hiçbir şey olmayacak” demek değil; sadece okyanus kaynaklı itici gücün daha belirsizleştiği bir dönem anlamına geliyor.

2026 yazı Türkiye sıcaklık tahmini konuşulurken, tek bir anahtar kelimeye (El Niño) takılmak yerine; kuraklık, şehir ısı adası, nem ve rüzgâr gibi yerel faktörlere bakmak gerekiyor.

TÜRKİYE’DE SICAKLIK NEDEN YİNE ARTIYOR HİSSİ YARATIYOR?

Türkiye’de yaz sıcaklarını belirleyen tek şey okyanus döngüsü değil. Şehirleşme, beton yoğunluğu, gece sıcaklıkları, nem ve rüzgâr düzeni; aynı termometre değerini bile daha “yakıcı” hissettirebiliyor. Antalya ve Alanya hattında nem yüksek olduğunda, “gölgeye kaçsan da rahatlayamama” hissi bu yüzden büyüyor.

Boşa gibi bir not: Geçen yazın ardından birçok kişi klimayı açmadan önce filtreyi temizlemedi, sonra “niye boğuyor bu hava” diye söylendi.

ASLINDA EN BÜYÜK RİSK: UZUN SÜREN SICAK DALGALARI VE KURAKLIK BASKISI

2026 yazına giderken risk başlıkları daha somut: uzayan sıcak hava dalgaları, toprak neminin düşmesi, orman yangınına elverişli gün sayısının artması ve su tüketiminin yükselmesi. Bu tablo, “El Niño var/yok” tartışmasının ötesinde bir mesele.

Alanya’da özellikle Temmuz–Ağustos’ta “akşam serinliği” gecikirse, gündelik hayatta etkisi hızlı görülüyor: elektrik faturası yükseliyor, yaşlılarda tansiyon şikâyeti artıyor, dışarıda çalışanlar için gün ortası iş daha zor hale geliyor.

SİVRİSİNEK UYARISI: SICAK + NEM DENGESİ

Sosyal medyada değerlendirme paylaşan Hava Forum, sıcaklık artışıyla birlikte sivrisinek popülasyonunda artış olabileceğini vurguladı. Burada kritik nokta “tek başına sıcaklık” değil; nem ve durgun su kaynakları. Yağış düzensizleşip kısa süreli sağanaklar artarsa, bazı bölgelerde üreme alanları da çoğalabiliyor.

Ve işte.

NE YAPMALI? PANİK DEĞİL, HAZIRLIK

Gündüz 11.00–16.00 aralığında mümkünse güneş altında kalma süresini azaltın.

aralığında mümkünse güneş altında kalma süresini azaltın. Klima kullanıyorsanız filtre bakımını ihmal etmeyin; hem verim hem sağlık için önemli.

Su tüketimini “bir anda çok” değil, gün içine yayarak artırın.

Ormanlık alanlarda ateş ve cam şişe gibi yangın riskini büyüten davranışlardan kaçının.

Özetle: “Türkiye’yi kabus gibi bir yaz bekliyor” cümlesi manşetlik olabilir ama 2026 yazı için daha doğru çerçeve; ENSO’nun nötrleşme ihtimali ile birlikte yerel sıcaklık/kuraklık/yangın risklerinin dikkatle izlenmesi.

Kaynak: NOAA CPC (ENSO değerlendirmeleri), WMO (El Niño/La Niña güncellemeleri), MGM (uzun vadeli/aylık değerlendirmeler), sosyal medya değerlendirmesi: Hava Forum