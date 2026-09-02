Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul çevrelerinde başlatılan temizlik ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders başı yapabilmesi amacıyla saha mesaisini artırdı.

İlçe genelindeki faaliyetler kapsamında bugüne kadar 33 farklı okulun bahçesinde işlem gerçekleştirildi. Yabani ot temizliği ve genel çevre düzenlemesi yapılarak, eğitim kurumlarının dış mekanları yeni döneme uygun hale getirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAL NE AÇIKLADI?

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, çocukların eğitim gördüğü alanların hijyenik olmasının büyük önem taşıdığını bildirdi. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların süreceğini aktaran Dal, yeni eğitim yılının tüm paydaşlara hayırlı olmasını diledi.

YEREL YÖNETİMLERİN EĞİTİME KATKISI NEDEN ÖNEMLİ?

Yeni eğitim öğretim dönemleri öncesinde ilçe belediyelerinin yürüttüğü bu tür çevre düzenleme faaliyetleri, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinde tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlıklarına ek olarak sağlanan yerel lojistik destek, öğrencilerin okul bahçelerindeki hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltiyor.

Döşemealtı Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, söz konusu bakım ve temizlik mesaisi sadece dönem başında kalmayıp eğitim öğretim yılı boyunca periyodik olarak devam edecek.