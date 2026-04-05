ALANYA’NIN en yoğun yerleşim bölgelerinden Mahmutlar Mahallesi’nde yolların bozuk hali vatandaşları isyan noktasına getirdi. Mahalle genelinde birçok sokak ve caddede oluşan çukurlar, sürücüler için hem konfor hem de güvenlik açısından ciddi sorun oluşturuyor.

'VATANDAŞ OFF-ROAD YAPIYOR'

Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Ali Koç, yolların mevcut durumuna sert tepki gösterdi. Koç, yaptığı açıklamada, “Mahmutlar’da yolların hali ortada! Vatandaş artık off-road yapar hale geldi. Bu durum ne turizme yakışıyor ne de burada yaşayan insanlara. Defalarca dile getirmemize rağmen kalıcı bir çözüm üretilmedi” dedi.

SÜRÜCÜLER VE ESNAF TEPKİLİ

Mahalle sakinleri ve esnaf da yolların uzun süredir bakımsız olduğunu belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyor. Özellikle yaz sezonu öncesinde artan nüfus ve turist yoğunluğu nedeniyle sorunun daha da büyümesinden endişe ediliyor. Araçlarında hasar oluştuğunu ifade eden bazı sürücüler, yol çalışmalarının yetersiz kaldığını ve geçici çözümlerle sorunun ötelenmeye çalışıldığını dile getirdi.

GÖZLER BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ’NDE

Mahmutlar’daki yol sorununun çözümü için gözler Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Vatandaşlar, özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan sokaklarda kapsamlı bir asfalt ve bakım çalışması yapılmasını talep ediyor. (Şerife ÇOBAN)

