Akdeniz Çevre Platformu (AKÇEP), plastik atıkların yarattığı ekolojik tehlikelere dikkat çekmek amacıyla Antalya'nın Konyaaltı Varyantı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Platform temsilcileri, Avrupa ve İngiltere'den Mersin Limanı'na getirilen atıkların Adana Seyhan'daki işleme noktalarına ulaştığını bildirdi. Dönüştürülemeyen atıkların nehirlere karıştığı iddiaları gündeme taşındı.

Platform kurucularından Gamze Pelin Demircan, Seyhan'daki mikroplastik yoğunluğunun uzman raporlarına göre 10 kattan fazla arttığını aktardı. Saatte 5 milyardan fazla plastik parçacığının taşındığını belirten Demircan, bu kirliliğin yağışlarla Çukurova'nın tarım sistemlerine sızdığını savundu. İthal plastiklerin gıda zincirini tehdit ettiği vurgulanarak yetkililere ithalatın tamamen durdurulması çağrısı yapıldı.

ÇİN'İN 2018 KARARI SONRASI ATIK TRAFİĞİ NASIL DEĞİŞTİ?

Platformun diğer kurucusu Sera Öner, Çin'in 2017'de duyurduğu 'National Sword' politikasıyla 2018'den itibaren 24 çeşit katı atığın ithalatını yasaklamasının küresel atık rotasını değiştirdiğini ifade etti. Öner'in aktardığı verilere göre, Avrupa'nın Çin'e yönelik 2016'da yaklaşık 1,4 milyon ton olan plastik atık ihracatı, 2018'de 50 bin tona, 2019'da ise 14 bin tona kadar geriledi. Bu keskin düşüşün ardından Avrupa menşeli atıkların Türkiye, Malezya ve Endonezya gibi ülkelere yöneldiği belirtildi.

SEYHAN BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELER VE DENETİM İDDİALARI

Seyhan çevresinde önemli bir kısmı kaçak olmak üzere yaklaşık 180 atık işleme noktası bulunduğunu ileri süren Öner, dönüştürülemeyen plastiklerin DSİ'ye ait TD7 ve TD8 kanallarına bırakıldığını iddia etti. Bu atıkların TD0 noktasından Seyhan Nehri'ne karıştığı savunulurken, Çevre Bakanlığı tarafından bugüne kadar 58 işletmeye ceza kesildiği açıklandı. Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun da CİMER üzerinden uyarılar yaptığı hatırlatılarak, vatandaşlardan gelen ihbarların Adalet Bakanlığı'na iletildiği bildirildi.

KİRLİLİĞİN AKDENİZ'DEKİ OLASI YANSIMALARI NELER?

Deniz akıntılarıyla yayılan kirliliğin boyutlarına değinen Öner, Mısır açıklarından başlayan Levantine Deniz Akıntısı'nın Mersin'e ulaşıp Küçük Asya Deniz Akıntısı ile birleştiğini aktardı. Seyhan'dan denize ulaşan mikroplastiklerin bu akıntılarla 2,5 ay gibi bir sürede Rodos üzerinden Ayvalık'a kadar taşınabildiği ifade edildi. Seyhan'dan başlayıp tüm Akdeniz havzasına yayılan bu kirlilik hareketinin, Alanya ve çevre ilçelerdeki deniz ekosistemi ile turizm dinamikleri üzerindeki muhtemel etkileri de bölge kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.