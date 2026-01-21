Meteoroloji'den Antalya'ya şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı
17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi Öte yandan Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA