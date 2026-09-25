2027 Ocak ayında milyonlarca emeklinin alacağı zam henüz kesinleşmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirlenirken, memur emeklilerinde 2027'nin ilk yarısı için kararlaştırılan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına, şartların oluşması halinde 2026'nın ikinci yarısından kaynaklanan enflasyon farkı eklenecek.

Son veriler, daha önce yapılan bazı zam hesaplarının da güncellenmesini gerektiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti. Buna karşılık TCMB'nin Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e çıktı. Bu nedenle yüzde 29,43 üzerinden yapılan önceki hesaplamalar güncel piyasa anketinin bir miktar gerisinde kaldı.

SSK VE BAĞ-KUR'DA 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk altı ayında tüketici enflasyonu yüzde 17,76 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuz ayında bu oran doğrultusunda artış aldı. Ocak 2027'de ise hesap sıfırlanarak temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarındaki TÜFE değişimleri birlikte dikkate alınacak.

TCMB'nin yüzde 28'lik 2026 yıl sonu tahmini gerçekleşirse, yılın ilk yarısındaki yüzde 17,76'lık artış da hesaba katıldığında ikinci altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 8,7 oluyor. Bu senaryo SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 artışının da yaklaşık yüzde 8,7 düzeyinde oluşması anlamına geliyor.

Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu beklentisi gerçekleşirse ikinci yarı enflasyonu yaklaşık yüzde 10,1 seviyesine ulaşıyor. Dolayısıyla mevcut iki önemli beklenti, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yaklaşık yüzde 8,7 ile yüzde 10,1 arasında iki ayrı hesap ortaya çıkarıyor. Bunlar kesin zam oranları değil, yıl sonu enflasyon varsayımlarından türetilen senaryolar.

MEMUR EMEKLİSİNİN HESABI FARKLI

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemindeki toplu sözleşme artışları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme artışı bulunuyor. İkinci yarı enflasyonunun yüzde 7'yi aşan bölümü de mevzuattaki hesaplama çerçevesinde enflasyon farkı olarak Ocak 2027 artışına yansıyacak.

Yıl sonu enflasyonu TCMB'nin yüzde 28 tahminiyle uyumlu gerçekleşir ve ikinci yarı TÜFE'si yaklaşık yüzde 8,7 olursa, toplu sözleşme ve enflasyon farkının bileşik etkisiyle memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 artışı yaklaşık yüzde 6,7 düzeyinde hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61 beklentisine ulaşması halinde ise hesap yaklaşık yüzde 8 seviyesine çıkıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA AYRI DÜZENLEME DETAYI

2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltildi. SGK da bu tutara ilişkin fark ödemelerinin ağustos ayında hesaplara yatırıldığını duyurdu. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren taban aylık ile emeklinin kök aylığı ise aynı kavram değil. Kök aylığı belirlenen tabanın altında kalanlara ödeme, yasal düzenlemeyle belirlenen alt sınıra tamamlanıyor.

23 bin 552 liralık mevcut taban ödemenin Ocak 2027'de ikinci yarı enflasyonu kadar yeniden artırılmasını öngören bir düzenleme yapılması halinde, yüzde 8,7'lik senaryoda tutar yaklaşık 25 bin 600 liraya; yüzde 10,1 civarındaki senaryoda ise yaklaşık 25 bin 920 liraya çıkabilir. Ancak bu rakamlar mevcut taban aylığın otomatik olarak kesinleşmiş yeni tutarı değil; yeni yasal düzenleme ve yıl sonu verileri görülmeden kesin rakam vermek mümkün değil.

AĞUSTOSTA ENFLASYON YÜZDE 31,51'E GERİLEDİ

TÜİK'in son açıklanan verisine göre TÜFE Ağustos 2026'da aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Yılın ilk sekiz ayındaki kümülatif artış yüzde 22,07'ye ulaştı. Eylül ayı enflasyon verisinin 5 Ekim'de açıklanmasıyla Ocak 2027 zammına esas ikinci yarı tablosunun üçüncü verisi de belli olacak.

TCMB'nin Ağustos Enflasyon Raporu'ndaki tahmini 2026 sonunda yüzde 28, 2027 sonunda yüzde 15 enflasyona işaret ediyor. Piyasa Katılımcıları Anketi ise Eylül itibarıyla daha yüksek bir patika öngörüyor; ankette 2026 sonu beklentisi yüzde 29,61, 2027 sonu beklentisi yüzde 22,69 seviyesinde bulunuyor. Bu fark, önümüzdeki aylardaki fiyat hareketlerinin emekli zammı hesabında neden kritik olduğunu gösteriyor.

KESİN ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin kesin Ocak 2027 artışı, TÜİK'in Aralık 2026 enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıkacak. O tarihe kadar açıklanan oranlar yalnızca birikimli enflasyonu ve olası zam aralığını gösterecek. En düşük emekli aylığının yeni seviyesi ise enflasyon hesabının yanı sıra bu konuda yapılacak yasal düzenlemeye bağlı olacak.