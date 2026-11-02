Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan aile içi tartışma, yangınla sonuçlandı. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi ve kızını ölümle tehdit ederek evden çıkardı. Bir süre sonra mutfakta yemek hazırlarken uyuyakalan adamın evinde yangın çıktı.

EŞİNİ VE KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay, 1 Kasım akşamı Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan R.S., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini ve kızını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen R.S., ikisini de evden çıkardı. Anne ve kızı, tehditlerin ardından evden ayrıldı.

YEMEK YAPARKEN UYUYAKALDI

Eşi ve kızının evden ayrılmasının ardından mutfağa giren R.S., ocakta yemek pişirmeye başladı. Ancak bir süre sonra uyuyakaldı.

Ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden R.S., evden çıkarak uzaklaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANNE VE KIZI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından A.S. ve kızı İ.N.S., kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla R.S.'den şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, R.S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.