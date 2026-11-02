2027 yılına yaklaşılırken emekli maaşlarına yapılacak ocak zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonun maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı emekli grupları için olası zam oranlarını ortaya koyarken en düşük emekli aylığı, refah payı ve seyyanen artış ihtimalleri de tartışılıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 10,08 ZAM TAHMİNİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,63 seviyesinde gerçekleşeceği varsayımıyla yapılan hesaplamalarda, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,08 olması bekleniyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 10,08 oranında artış uygulanabilecek.

Ancak söz konusu oran bir tahminden ibaret. Kesin zam oranı, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNDE YÜZDE 8,02 HESABI

Memur emeklilerinin maaş artışları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme hükümleri ve oluşabilecek enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

Mevcut beklentilere göre memur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki zam oranının yüzde 8,02 seviyesinde gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

Bu gruptaki kesin artış oranı da altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 926 LİRAYA ÇIKACAK MI?

Emeklilerin en fazla merak ettiği konulardan biri de en düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı.

Mevcut en düşük aylık üzerinden yapılan tahmini hesaplamalarda, yüzde 10,08'lik artışla tutarın yaklaşık 25 bin 926 liraya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte en düşük emekli aylığına ilişkin taban tutarın değiştirilmesi, ayrıca yasal düzenleme gerektirebilir. Bu nedenle hesaplanan rakamın doğrudan kesinleşmiş ödeme tutarı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

ZAM ORANINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Yüzde 10,08 zam senaryosuna göre bazı maaş tutarlarında ortaya çıkabilecek artışlar şöyle:

Mevcut maaş Yüzde 10,08 zamlı maaş 20.000 TL 22.016 TL 22.000 TL 24.217,60 TL 25.000 TL 27.520 TL 30.000 TL 33.024 TL 35.000 TL 38.528 TL 40.000 TL 44.032 TL

Bu tablo yalnızca yüzde 10,08'lik artışın matematiksel karşılığını gösteriyor. Taban aylık uygulaması, kök maaş ve olası ek düzenlemeler nedeniyle emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutarlar farklılık gösterebilir.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Ocak 2027 öncesinde gündemdeki bir diğer konu, emeklilere enflasyon artışına ek olarak seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, değerlendirmesinde 2023 yılında memurlara uygulanan seyyanen artışa benzer bir düzenlemenin emekliler için de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Seyyanen zam, maaşın yüzdesine göre değil, belirlenen sabit bir tutar üzerinden yapılan artış anlamına geliyor.

Ancak emeklilere seyyanen zam verilmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Bu nedenle olası bir ek artışın miktarı veya uygulanma şekli hakkında net bir rakamdan söz etmek mümkün değil.

REFAH PAYI EKLENİRSE MAAŞLAR DEĞİŞEBİLİR

Emekli maaşlarında enflasyon artışının dışında refah payı uygulanması da beklentiler arasında yer alıyor.

Örneğin toplam zam oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi halinde 25 bin lira aylık alan bir emeklinin maaşı 28 bin 750 liraya yükselecek.

Bununla birlikte yüzde 15'lik artış, açıklanmış resmî bir zam kararı değil; olası bir senaryoyu gösteriyor.

Refah payı konusunda karar alınması halinde yeni oranların ve ödeme tutarlarının ayrıca duyurulması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 emekli maaş artışlarının belirlenmesi için 2026 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla dört aylık tablo ortaya çıkacak. Ardından kasım ve aralık ayı verileri de hesaplamaya eklenecek.

Aralık ayı enflasyonunun 2027 yılının ocak ayında TÜİK tarafından açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon artışı ile memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan artış ve enflasyon farkı netleşecek.

Milyonlarca emekli, bu süreçte hem kesin zam oranlarını hem de en düşük emekli aylığına yönelik olası yasal düzenlemeleri takip edecek.