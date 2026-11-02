Elektrik faturalarında devlet desteğinin kapsamını belirleyen tüketim sınırında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan kararla, konut aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 2027 yılından itibaren 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Yeni düzenleme, özellikle elektrik tüketimi yüksek olan haneleri yakından ilgilendiriyor. Klima, elektrikli ısıtıcı ve termosifon gibi yüksek enerji tüketen cihazları sık kullanan abonelerin yıllık tüketimlerini takip etmeleri önem kazanacak.

ELEKTRİKTE YENİ LİMİT 3 BİN KWH OLDU

EPDK'nın düzenlemesine göre, konut aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında uygulanan yıllık tüketim limiti yeniden belirlendi.

Daha önce 2025 yılında 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan sınır, 2026 yılında 4 bin kilovatsaate düşürülmüştü.

2027 yılı için alınan yeni kararla birlikte bu sınır 3 bin kilovatsaate indirildi.

Böylece konut aboneleri açısından yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olma sınırı bir önceki yıla göre bin kilovatsaat azaltılmış oldu.

1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Elektrik tüketimine ilişkin yeni limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim, aylık ortalama 250 kilovatsaate karşılık geliyor.

Yeni sınırın yaklaşık 820 lira ve üzerindeki aylık elektrik faturalarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Ancak bu tutar sabit bir fatura eşiği değil. Abonenin tarifesi, tüketim dağılımı ve elektrik birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilir.

Düzenlemede esas alınan ölçüt, faturanın TL tutarından ziyade elektrik tüketiminin kilovatsaat cinsinden miktarı olacak.

6,5 MİLYON ABONEYİ ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Yeni tüketim sınırıyla birlikte yaklaşık 6,5 milyon abonenin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olabileceği öngörülüyor.

Bu rakam, toplam konut abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

Ancak düzenlemeden etkilenecek abone sayısı, hanelerin gerçekleşen elektrik tüketimlerine göre değişebilecek.

ELEKTRİK FATURALARI HEMEN ARTACAK MI?

Yeni düzenlemenin en fazla merak edilen yönlerinden biri, tüketim sınırını aşan abonelerin faturalarında nasıl bir değişiklik yaşanacağı.

Yıllık 3 bin kilovatsaatlik sınırın aşılması, elektrik faturasının aynı gün otomatik olarak artacağı anlamına gelmiyor.

Belirlenen tüketim limitini aşan ve elektrik tedarikçisiyle ikili anlaşması bulunmayan aboneler, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında farklı bir fiyatlandırmayla karşılaşabilecek.

Kaynakta aktarılan uygulama esaslarına göre yeni tarifeye geçiş, tüketim sınırının aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününde gerçekleşecek.

Dolayısıyla abonelerin yalnızca aylık faturalarını değil, yıl boyunca gerçekleştirdikleri toplam elektrik tüketimini de takip etmeleri gerekiyor.

KİMLERİN ELEKTRİK FATURASI ARTABİLİR?

Yeni düzenleme özellikle yıllık elektrik tüketimi 3 bin kilovatsaatin üzerinde olan konut abonelerini ilgilendiriyor.

Elektrikle ısınan, klimasını uzun süre çalıştıran veya evinde yüksek enerji tüketen cihazları yoğun kullanan hanelerin yeni sınırı aşma ihtimali bulunuyor.

Ancak bir hanenin ne kadar elektrik tükettiği; evin büyüklüğü, kişi sayısı, kullanılan cihazların enerji verimliliği ve günlük kullanım alışkanlıklarına göre değişiyor.

Bu nedenle aynı büyüklükteki iki konutun elektrik tüketimi ve yeni düzenlemeden etkilenme durumu farklı olabilecek.

DEVLET DESTEĞİ KİMLER İÇİN DEVAM EDECEK?

Yıllık tüketimi belirlenen sınırın altında kalan konut aboneleri, mevcut destekli tarife koşulları kapsamında elektrik kullanmaya devam edebilecek.

EPDK kararında bazı tüketici grupları için istisnalar da bulunuyor.

Geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amacıyla kullanılan tesisler ile belirli yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler gibi gruplar için özel hükümler uygulanıyor.

Bu nedenle bütün abonelerin aynı koşullarda değerlendirilmeyeceği belirtiliyor.

KLİMA VE ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANANLAR DİKKAT

Evlerde elektrik tüketiminin artmasına neden olan cihazların başında klima, elektrikli ısıtıcı ve termosifon gibi yüksek güçle çalışan ürünler geliyor.

Özellikle yaz aylarında klimanın uzun süre çalıştırılması veya kış aylarında elektrikli ısıtıcı kullanılması, yıllık tüketim miktarını önemli ölçüde artırabiliyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü ve diğer elektrikli ev aletleri de kullanım sürelerine bağlı olarak toplam tüketimi etkiliyor.

Yeni uygulamayla birlikte elektrikli cihazların enerji verimliliği ve kullanım alışkanlıkları daha fazla önem kazanacak.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Elektrik tüketimini kontrol altında tutmak isteyen aboneler için basit tasarruf yöntemleri önem taşıyor.

Kullanılmayan elektrikli cihazların kapatılması, bekleme modunda gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi ve enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi tüketimi azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Klimaların uygun sıcaklıkta kullanılması, elektrikli ısıtıcıların ihtiyaç dışında çalıştırılmaması ve çamaşır ile bulaşık makinelerinin uygun dolulukta kullanılması da tasarruf sağlayabiliyor.

Abonelerin elektrik faturalarında yer alan tüketim miktarlarını düzenli olarak incelemesi, yıllık 3 bin kilovatsaatlik sınıra ne kadar yaklaştıklarını görmelerini sağlayabilir.

ALANYA'DA ELEKTRİK TÜKETİMİ ÖNEM KAZANACAK

Antalya ve Alanya gibi yaz aylarında sıcaklıkların yükseldiği bölgelerde klima kullanımı, hanelerin elektrik tüketiminde önemli bir yer tutabiliyor.

Özellikle yaz boyunca klimaların yoğun çalıştırıldığı konutlarda yıllık tüketim miktarının takip edilmesi, yeni düzenleme açısından önem taşıyacak.

Ancak Alanya'daki tüm abonelerin yeni tarifeden etkileneceğini söylemek mümkün değil. Belirleyici olan, her abonenin yıllık toplam elektrik tüketimi olacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak düzenlemeyle birlikte elektrik faturalarında devlet desteğinin kapsamını belirleyen yıllık tüketim sınırı 3 bin kilovatsaat olacak.

Yaklaşık 6,5 milyon konut abonesinin etkilenmesi beklenen uygulamada, yüksek tüketimli abonelerin faturaları Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında farklı şekilde hesaplanabilecek.

Yeni dönemde vatandaşların elektrik tüketimlerini düzenli takip etmeleri ve enerji tasarrufuna yönelik önlemleri değerlendirmeleri önem taşıyacak.