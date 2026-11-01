AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in anneannesi Hacı Şerife Doğruyol, 1 Kasım 2026 Pazar günü Antalya’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Çetin ailesinin acı gününde siyaset ve bürokrasi dünyasından isimler de cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

MURATPAŞA CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hacı Şerife Doğruyol için Muratpaşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, parti teşkilatı mensupları ve Doğruyol ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Hacı Şerife Doğruyol’un naaşı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Törene katılanlar, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve ailesine taziyelerini iletti.

ALİ ÇETİN’DEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Anneannesini son yolculuğuna uğurlayan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Çetin, anneannesini ailesinin koca çınarı olarak nitelendirirken cenaze töreninde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Çetin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Anneannem, koca çınarımız merhume Hacı Şerife Doğruyol’u ebediyete uğurladık. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Allah rahmet eylesin. Bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye katılan, arayıp soran dostlarımızdan Allah razı olsun.”

AK PARTİ ANTALYA TEŞKİLATINDAN TAZİYE MESAJLARI

Hacı Şerife Doğruyol’un vefatı, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından da kamuoyuna duyuruldu. İl başkanlığının yayımladığı mesajda merhumeye Allah’tan rahmet, Ali Çetin ve ailesine başsağlığı dilendi.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta da yayımladığı taziye mesajında Doğruyol’un cenaze programını paylaşarak Çetin ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

ALİ ÇETİN KISA SÜREDE İKİ ACI YAŞADI

Ali Çetin’in geçtiğimiz haftalarda amcasını da kaybettiği öğrenildi. Kısa süre içinde iki aile büyüğünü kaybeden Çetin, anneannesinin cenazesinde ailesi ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.