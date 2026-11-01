Burdur'un Çavdır ilçesinde, Antalya ile Denizli arasındaki kara yolunda 1 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA ANTALYA-DENİZLİ KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Burdur'un Çavdır ilçesindeki Bayır köyü kavşağında meydana geldi. Ergün A. (44) yönetimindeki 15 HT 933 plakalı otomobil ile Emre K. (37) idaresindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil karşı yönlerden gelirken çarpıştı.

İhlas Haber Ajansının haberinde, kazaya karışan 15 HT 933 plakalı aracın Fiat Tofaş marka olduğu belirtildi. İki otomobilin hangi nedenle çarpıştığına ilişkin kesin bir tespit ise henüz açıklanmadı.

İKİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Ergün A.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ile Meryem Serttaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANKA Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre kazada hayatını kaybeden iki kadın sera işçisi olarak çalışıyordu. Kadınların kazanın meydana geldiği sırada nereye gittiklerine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada otomobil sürücüsü Ergün A. ile aynı araçta bulunan Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dört yaralı ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansının aktardığı ilk bilgilere göre yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer üç yaralının sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Kazada yaşamını yitiren Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Çarpışmada sürücü kusuruna ilişkin kesinleşmiş bir değerlendirme bulunmuyor.

ANTALYA İLE DENİZLİ ARASINDAKİ ULAŞIM GÜZERGÂHINDA YAŞANDI

Kazanın meydana geldiği Çavdır geçişi, Antalya ile Denizli arasındaki kara yolu ulaşımının önemli bağlantı noktalarından biri. Güzergâh, Antalya'dan Denizli yönüne seyahat eden sürücüler tarafından da kullanılıyor.

Anadolu Ajansı kazanın gerçekleştiği noktayı Bayır köyü kavşağı olarak bildirirken ANKA Haber Ajansı, olayın Çomaklı Beli mevkisinde meydana geldiğini aktardı. Her iki haberde de kazanın Çavdır ilçesindeki Antalya-Denizli kara yolu üzerinde yaşandığı belirtildi.

İki kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma sürerken çarpışmanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.